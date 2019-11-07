Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları
Gram ve çeyrek altın satın almak ya da elindekileri satmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Son günlerde artış ve azalış rakamları merak edilen gram ve çeyrek altın, son 1 haftanın en düşük seviyelerinde yer alıyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
En değerli yatırım araçları arasında yer alan altın, gram ve çeyrek fiyatları ile gündemde yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 7 Kasım Perşembe günü düşüş seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 277 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 274 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 7 Kasım Perşembe günü 453 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 274 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.830 liradan alınıp 1.848 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 907 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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