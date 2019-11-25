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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.11.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Gram altın haftanın ilk günü kapanışta ne kadar oldu? 25 Kasım Kapalıçarşı güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

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Gram altın haftanın ilk günü kapanışta ne kadar oldu? 25 Kasım Kapalıçarşı güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ardından, gram altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe piyasalara yüzde 0,4 düşüşle giriş yaptı. Ekonomi grafiklerinde gün boyu işlemine devam eden altın fiyatlarının kapanışta ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın haftanın ilk günü kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altının ne kadardan satılıyor? İşte, 25 Kasım Kapalıçarşı güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 267,6 liradan işlem gördü. Mesai bitiminde, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 269,10 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler gün sonunda ekonomi grafiklerine yansıdı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Tam altında son durum ne? İşte, altın piyasalarında son durum...

25 KASIM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 269,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,90 269,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.779,00 1.800,00 1.772,00 1.793,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.732,00 1.752,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altının gram fiyatı 25 Kasım Pazartesi günü 268 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altın altınlarının da değeri değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 442 lira olurken, 432 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 885 liradan satılırken, 863 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1820 liradan satılırken, 1793 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 247 lira olurken, 244 liradan geri alındı.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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