Gram altın gün sonunda ne kadar oldu? Kapalıçarşı 14 Ekim güncel yarım ve çeyrek altın fiyatları
Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ardından, sabah saatlerinde işlemine başlayan altın fiyatları, pazartesi gününe değer kazancıyla başladı. Haftanın ilk işlem günüde gram altın 283,1 lira, çeyrek altın ise 461 lira oldu. Mesai bitimi sonrası, altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram altın gün sonunda ne kadar oldu?İşte, Kapalıçarşı 14 Ekim güncel yarım ve çeyrek altın fiyatları.
"Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?" sorusu akşam saatlerinde internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan kapattı. Peki, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,89 yükselişle 285,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,70 279,90 285,00 285,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.843,00 1.864,00 1.878,00 1.899,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 260,00 264,00
Lira(Tam) Ziynet 1.801,00 1.821,00 1.835,00 1.855,00
Yarım Ziynet 901,00 911,00 918,00 928,00
Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 459,00 464,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
281, 79 TL’den alınan gram altın, 281,84 TL’den satışa sunuldu.
445,87 TL’den alınan çeyrek altın 455,97 TL’den satışa sunuldu.
Bin 851 TL’den alınan cumhuriyet altını bin 879 TL’den satışa sunuldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle