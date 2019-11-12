Gram altın fiyatları günü nasıl kapattı? 12 Kasım yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum
Piyasalarda sabah saatlerinde işlemine başlayan altın fiyatları, haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altının gram fiyatında yaşanan değişimleri ekonomi grafiklerinden gün boyu takip edenler, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'ya yansıyan en son altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatları günü nasıl kapattı? İşte, 12 Kasım yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum.
12 Kasım Salı günü altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 269,6 lira seviyesinde hareket etti. Gün boyu piyasalarda dalgalanmaya yaşayan altın serbest piyasada işlemini sonlandırdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan tamamladı. Peki, yarım altının alış fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,00 271,20 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.786,00 1.807,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,15 251,15 246,50 250,50
Lira (Tam) Ziynet 1.745,00 1.765,00 1.739,00 1.759.00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 436,00 451,00 435,00 440,00
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