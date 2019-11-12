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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.11.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Gram altın fiyatları günü nasıl kapattı? 12 Kasım yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum

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Gram altın fiyatları günü nasıl kapattı? 12 Kasım yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda sabah saatlerinde işlemine başlayan altın fiyatları, haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altının gram fiyatında yaşanan değişimleri ekonomi grafiklerinden gün boyu takip edenler, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'ya yansıyan en son altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatları günü nasıl kapattı? İşte, 12 Kasım yarım, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum.

12 Kasım Salı günü altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 269,6 lira seviyesinde hareket etti. Gün boyu piyasalarda dalgalanmaya yaşayan altın serbest piyasada işlemini sonlandırdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan tamamladı. Peki, yarım altının alış fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,00 271,20 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.786,00 1.807,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,15 251,15 246,50 250,50
Lira (Tam) Ziynet 1.745,00 1.765,00 1.739,00 1.759.00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 436,00 451,00 435,00 440,00

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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