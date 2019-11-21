Gram altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 21 Kasım Perşembe anlık altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları piyasalara yatay seyirle giriş yaptı. Sabah saatlerinde hareketine devam eden altının gram fiyatı, 269,7 lira seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan değişim piyasaların kapanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle perşembe günü çeyrek altının alış fiyatı yoğunlukla araştırıldı. Peki, gram altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, 21 Kasım güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları perşembe günü gram altın 269,7 lira, çeyrek altın 444 lira ve Cumhuriyet altını 1.813 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,30 azalışla 269,20 lira oldu. Peki, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
21 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 435,00 lira, Cumhuriyet altını 1.794,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80 270,00 269,00 269,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.778,00 1.799,00 1.773,00 1.794,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.738,00 1.758,00 1.732,00 1.752,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 435,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta 270 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 269 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarındaki son 10 günlük grafiğe göre, gram altın fiyatları en fazla 277 lira bazına ulaştı. En düşük satış fiyatı ise 268 lira olarak tespit edildi. Yatay seyrine devam eden çeyrek altın, 21 Kasım Perşembe günü 445 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 269 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.797 liradan alınıp 1.815 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 891 TL'den işlem gördü.
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