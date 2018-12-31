Gram altın 218 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 217,9 lira seviyesinde dengelendi.
CUMA günü ons altından bulduğu destekle 218 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,10 primle 216,8 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 217,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.455 liradan satılıyor.
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