Gözler Fransa’da akıllar Türkiye’de

Avrupa’da 2 yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen ‘Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’ (Mondial Paris Motor Show 2018) dün kapılarını önce dünya basını için açtı. Otomobilseverler ise fuarı 4-14 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilecekler. 2016 yılında tam 1 milyon 72 bin kişi ile tüm dünyada en çok izlenen fuar özelliğine sahip olan Paris, bu yıl 15 markanın katılmamasına rağmen ziyaret rekoru kırmak istiyor. Paris şovuna bu yıl son dönemde tüm dünyada hızla satışları artan hibrit araçlar damgasını vururken, yaklaşık 50 yeni modelin dünya ve Avrupa tanıtımı gerçekleşti.





ODD RAPOR AÇIKLADI



Paris fuarının açılışı dev markaların Türk yöneticileri için ise tam bir kabusa dönüştü. Çünkü fuarın açıldığı saatlerde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) eylül ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. Kur ve faizlerdeki artışa bağlı olarak hazirandan bu yana pazarda yaşanan daralma eylülde zirve yaparken, toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 düşerek sadece 23 bin 28 adet oldu. Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.06 azalarak 17 bin 595 adede inerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 70’lik düşüşle 5 bin 433 adede geriledi. 2018’in 9 aylık dönemine bakıldığına ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.12 azalarak 463 bin 456 adede geriledi. 2018 yılının başında pazarın 900-950 bin adetler civarında olması öngürülürken bugün gelinen noktada eğer hükümetten bir önlem gelmezse pazarın yılı 600 bin adetlerin altında kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Asıl büyük endişeler ise 2019 yılına ilişkin.



MODELLER GELECEK Mİ



İşte Türk yöneticiler ve basın mensupları için bu sonuçların gölgesinde başlayan fuarda, yapılan tüm açıklamalarda pazara ilişkin endişeler vardı. Bu doğrultuda 2019 yılına ilişkin planlama yapmakta zorlanan yetkililer, hem Türkiye’deki tabloyu anlatmak hem de Paris’te sergilenen yeni modellerin Türkiye’de ne zaman satışa sunmaları gerektiği konusunda da yoğun görüşme trafiğine içine girdiler. Toyota ve Mercedes, fuarda sergiledikleri yeni modelleri 2019 yılında daha önce açıklanan tarihlerde Türkiye’ye getireceklerini açıklarken, bazı markalar ise lansmalar için henüz karar vermiş durumda değil. Ama fuarda tüm yetkililerin ortak olarak birleştiği nokta sektöre yönelik önlemlerin alınmaması halinde 2019 yılının kendileri için çok zor geçeceğini söylemeleriydi.





DİKKAT ÇEKEN YENİ MODELLER



Paris’te sergilenip yollara çıkmaya hazırlanan modeller arasında dikkat çekenler şöyleydi: “Audi A1, e-Tron, yeni BMW 3 Serisi ve 8 Serisi, X5, Z4, Citroen C5 Aircross, DS 3 Crossback, Hyundai i30 N Fastback, Lexus RC- LC Limited Edition, Mercedes Benz A Sedan, B, GLE ve EQC, Peugeot 508 SW, e-Legend concept, yeni Renault Kadjar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq RS, Toyota Corolla Touring Sports ve Camry.”

30 MARKA GİRDİ 15’İ PAS GEÇTİ



SON yıllarda otomobil fuarların etkisinin ve katılımının azalmasının tartışıldığı bugünlerde Paris fuarı da kapılarını 2016’da olduğu gibi büyük eksiklerle açtı. 2016’da Paris fuarına 7 marka katılmazken, bu yıl sayı 15’e çıktı. Bu yıl Paris fuarına Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıkladı. Firmaların maliyet ve yeni modellerin piyasaya çıkış tarihlerinin fuarın düzenlendiği tarihle uyuşmaması nedeniyle katılmadığı konuşuluyor. Katılan firmalar ise şöyle: “Alpin, Aston Martin, Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS Automobiles, GAC Motor, Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Morgan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast.”





FRANSIZLAR DA PES ETTİ!



PARİS fuarı tam anlamıyla hibrit (melez) yani hem benzinli hem elektrikli motora sahip yeni nesil otomobillerin savaşına sahne oldu. Avrupa’da yeni emisyon standartlarına bağlı olarak şehirlere giriş yasakların artmasıyla birlikte dizel otomobil satışlarının payı 2 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 50-55’lerden 35’e geriledi. Bu oranın 2020 yılında emisyon sınırının daha da indirilmesiyle birlikte yüzde 15’lere kadar gerilemesi öngörülüyor. Bu durum dizel konusunda en çok direnen Fransız markalara bile planlarını değiştirtti. Yüzde 100 elektrikli otomobillerin hem maliyetlerinin yüksek hem de menzillerinin henüz istenilen seviyede olmaması dolayısıyla Fransızlar’da Japon Toyota’nın açtığı yoldan giderek dizele karşı alternatif olarak hibrit modeller geliştirmeye başladı.

MELEZ EV SAHİPLERİ

Fuarın evsahibi markalarından Fransız Peugeot, Citroen ve DS fuarda yeni hibrit modellerini sergilerken, Renault ise hibrit model sergilemese de yaptığı açıklamada 2020 yılında en çok satan 3 modelinin hibrit versiyonunun yollara çıkacağını dünyaya duyurdu. Böylece Fransız üreticiler, 33 farklı hibrit modeli bulunan ve bugüne kadar 11 milyonun üstünde satış yapan Toyota’yı dizele alternatif büyüyen pazarda tek başına bırakmak istemiyor. Peugeot fuarda 508, 508 SW ve 3008 modellerin hibrit versiyonlarını tanıtırken, Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept ismiyle fuarda yer aldı. Bu model markanın ilk Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid modeli olma özelliğiyle öne çıkıyor. PSA Grubu’nun premium markası DS ise 7 Crossback plug-in-hibrid ve DS3 Plug-in-hibrid modellerini fuarda sergiledi. Japon Toyota ve Lexus ile Fransızların dışında fuarda Japon Suzuki ve Honda da yeni hibrit modellerini tanıttı. Tüm dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü konumunda bulunan Toyota ise Paris’teki standını sadece hibrit modellerine ayırdı. Yenilenen Corolla Touring Sports’un dünya lansmanını yapan marka, ayrıca yeniden Avrupa’ya dönen Camry Hybrid’in ve yeni RAV4’ün Avrupa prömiyerlerini de gerçekleştirdi.





TÜRKİYE HİBRİT ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR



TÜRK otomotiv sanayi Avrupa’nın hibrit otomobil üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Toyota, Adapazarı fabrikasında ürettiği C-HR hibritten sonra, yeni Corolla Sedan’ın da hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanırken, Fransız Renault ise dünyadaki ilk hibrit modeli olacak yeni Clio’yu Bursa’da üretip 2020’de satışa sunacak. Toyota’nın hali hazırda Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği Adapazarı fabrikasında Verso üretimi bu yılın başında sona erdi. Fabrikada yeni Corolla Sedan’ın üretimi son aşamaya geldi. Baştan aşağı yenilenen Corolla Sedan ilk olarak Kasım’da Çin’de tanıtılacak. Ardından 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Her modelin hibrit versiyonunu üretmeyi hedefleyen Toyota, dizel motor üretiminden vazgeçince, planlarını hızlandırdı. RAV4, Camry, Corolla Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinde de hibrit versiyonu üretmeye başladı.



Elektrikli otomobiller konusunda öncülük yapan Fransız Renault’da hibrite yöneliyor. Marka, dizel üretimini azaltıp hibrit motora geçiş yapmaya hazırlanıyor. Renault CEO’su Carlos Ghosn, “Avrupa’da dizel 2020’den itibaren yasaklanıyor. Böyle bir ortamda tüketiciler neden dizel araç satın alsın. Bu doğrultuda bizde en çok satan modellerimizde dizel yerine hibrit kullanmaya başlıyoruz. Bu modeller sırasıyla yeni Clio, Megane Hatcback ve Captur olacak. Hibrit motorlara sahip bu modelleri 2020’den itibaren satışa sunacağız” dedi.

SAHİPLERİ BELLİ, SADECE BAKMALIK



Dünyanın en pahalı seri üretim otomobili olan Bugatti Divo, Paris fuarında da vitrine çıktı. İlk kez geçtiğimiz ay Kaliforniya’da düzenlenen The Quail etkinliğinde tanıtılan bu özel araçtan sadece 40 adet üretilecek ve tümü şimdiden satılmış durumda. Avrupa fiyatı 5 milyon Euro yani 35 milyon TL olan Divo’nun Türkiye’ye gelmesi halinde vergiler dahil fiyatı ise 100 milyon TL’ye kadar çıkıyor. 8 litrelik W16 Bugatti motor 1103 kw yani tam 1500 beygir gücünde. 0-100 km/saat hızlanması sadece 2.4 saniye sürüyor. Divo adını 1928’den itibaren 11 yıl Bugatti için yarışan Fransız Albert Divo‘dan alıyor. Son hızı 380 km/saat ile sınırlı.