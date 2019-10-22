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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Göreme Vadisi 'milli park' statüsünden çıkarıldı

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Göreme Vadisi 'milli park' statüsünden çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir'de bulunan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, 'milli park' statüsünden çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında "Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli ve 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1986'da 'milli park' statüsü verilen Göreme Vadisi ve çevresi, 33 yıl sonra bu statüyü kaybetti. Göreme Tarihi Alanları ve Kapadokya Bölgesi, 1985'te UNESCO tarafından 'Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

 

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