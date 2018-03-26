Goldman Sachs'ten Türkiye büyüme tahmini
Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018'de yüzde 4'e yavaşlamasını öngörüyor
Kevin Daly'nin de arasında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, e-mail yoluyla gönderdikleri 23 Mart tarihli notta, Türkiye büyüme tahminlerine ilişkin açıklama yaptı.
Analistler, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018 yılında yüzde 4'e yavaşlamasını öngörüyor.
Notta, bu aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, "Ülke hükümetinin büyüme yanlısı eğilimleri, tahminimize yukarı yönlü riskler getirirken, TL üzerindeki artan baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin riskler oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.
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