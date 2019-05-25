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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Göldeki ada kırmızıya büründü

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Göldeki ada kırmızıya büründü

Kılıçkaya baraj gölünün içerisindeki ada üzerinde açan gelincik çiçekleri ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kılıçkaya baraj gölünün içerisindeki ada üzerinde açan gelincik çiçekleri ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sivas’ın Suşehri ilçesine sınırı bulunan 64 kilometre kare genişlikteki Kılıçkaya barajı şu günlerde ilginç bir doğa olayına şahitlik ediyor. Göl içerisinde kalan adada açan gelincik çiçekleri ilginç bir görüntü oluşturdu. Kızıla boyanan ada doğa severlerin ve fotoğraf severlerin akınına uğradı. Yükselmekte olan baraj suları gelinciklerin süslediği adaya şimdilik yaya olarak ve otomobile ulaşıma imkan tanıyor. Ancak ilerleyen günlerde suların yükselmesi ile adaya ulaşmak mümkün olmayacak.

Göldeki ada kırmızıya büründü

Fotoğraf çektirmek için adaya çıkan gençler, anlatılandan daha güzel bir manzara ile karşılaştıklarını belirtip yaptıkları seyahate değdiğini belirttiler. Çevre sakinleri ise yaptıkları açıklamada, “Her yıl Kılıçkaya barajı içerisindeki bu ada bu dönemlerde gelincik çiçekleri ile dolar. Görülmeye değer bir manzara oluşuyor. Genelde bu dönemler seviyesi yüksek olduğu için adaya ulaşılmaz. Ancak bu yıl baraj tam su toplamadan çiçekler açtı. Bir çok kişi Suşehri’nden ve çevre ilçelerden fotoğraf çekmek için adaya geliyor” dedi.

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