GM’den sonra Ford da Avrupa’dan çıkacak mı?
AMERİKAN otomotiv devi General Motors’un (GM) son olarak Opel’i de satıp tamamen Avrupa’dan çekilmesi sonrası tüm gözler Ford’a çevrildi.
Avrupa’da 2011-2014 yılları arasında 3.1 milyar dolar zarara imza atan Amerikan Ford, 2016 yılında Türkiye’de üretilen ticari araçların da etkisiyle 1.2 milyar dolarlık kâra ulaşmış ve umutlanmıştı. Avrupa’da yüzde 6’lık kâr marjı hedefleyen Amerikan marka için ne yazık ki 2017 yılında işler istediği gibi gitmedi.
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