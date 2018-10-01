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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
01.10.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Global Tower kule almaya hazırlanıyor

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Global Tower kule almaya hazırlanıyor

Turkcell'in iştiraki Global Tower'ın Genel Müdürü Nihat Narin, kule sektöründe dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmeyi amaçladıklarını; bu doğrultuda halka açılmayı, ardından da Balkanlar, CIS ülkeleri ve Orta Doğu'daki bazı kuleleri satın almayı hedeflediklerini söyledi.

GLOBAL Tower'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin büyüme fırsatlarını kolladığını belirten Narin, "Kule pazarı, Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Hindistan'a önemli bir iş koluna dönüşmüş durumda. Sadece Hindistan'da 2020'ye kadar 130,000 yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor. Asya'da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor... Global Tower da büyüme fırsatlarını kolluyor. Hedefimiz kule sektöründe Avrupa'nın ilk 3 ve dünyanın da ilk 10 şirketi içinde yer almak" dedi.

Türkiye'de kule pazarının de önünün açılması için diğer ülkelerde olduğu gibi regülasyonel düzenlemeler yapılması ve kule işlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak tanımlanması gerektiğini belirten Narin, "Bu düzenlemelerle 10,000 seviyelerinde bulunan kule sayısını 20,000 -30,000'lere getirmek mümkün. GSM şirketlerinin kulelerini diğer ülkeler gibi değerlendirmelerinin önü açılmalı" dedi ve ekledi:

"Biz Global Tower olarak halka açılma ve ülkeye yabancı yatırımcıyı çekme hedefindeyiz. Bu şekilde şirketleri mükerrer yatırımdan da kurtaracağız. Akabinde Balkanlar ve CIS ülkeleri, Orta Doğu'da bulunan bazı kuleleri de satın alarak dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz."

GSM şirketlerinin operasyonel kârlılığı 5 çarpan ile değerlendirilirken, kule şirketlerinin dünyada 15-25 çarpan ile değerlendirildiğine işaret eden Narin, yüksek temettü verimi, öngörülebilir ve enflasyona endeksli gelirlerinin de kule şirketlerinin yatırımcılar açısından cazibesini artırdığını ifade etti.

Narin, dünyadaki önemli pazarlardan biri haline gelen kule endüstrisi her yıl ortalama tek haneli büyürken, Global Tower'ın yüzde 30 seviyelerinde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2006 yılında yüzde 100 Turkcell iştiraki olarak kurulan Global Tower, toplam kule varlıkları bakımından Türkiye'de en büyük, Avrupa'nın 5. büyük, dünyanın ise 25. büyük kule altyapı sağlayıcısı konumunda bulunuyor.

Türkiye'de üç mobil operatörün yıllık toplam kule yatırımı 100-150 milyon TL seviyelerinde bulunuyor.

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