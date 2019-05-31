Girişimi olan kazanıyor!

TAM 5 TUR YATIRIM ALDI

Bir ön muhasebe platformu olarak hizmet veren Paraşüt, 2013’te Sean Yu, Fahri Özkaramanlı ve Andaç Türkmen tarafından kuruldu. Startup, satın alma anlaşmasına kadar 5 tur yatırım aldı. Bu yatırımların ikisi tohum, ikisi Seri A ve biri de Seri B olarak gerçekleşti. Paraşüt’ün ilk yatırımcısı 400 bin dolar ile Revo Capital oldu. 2013’te yapılan yatırımda Paraşüt’ün değerlemesi 2 milyon dolar olarak paylaşıldı. Diğer tohum yatırım 1 yıl sonra Ribbit Capital tarafından 180 bin dolar olarak gerçekleştirildi. 2016’daki son yatırımdan sonra ise Turkven ve Earlybird’ün yatırımcısı olduğu ticari yazılım geliştirme çözümleri sunan Zirve ve Mikro Yazılım tarafından satın alındı.

SON YILLARIN EN HIZLISI OLDU

HIZLI bir büyümeye imza atan startup’lardan biri Iyzico. Hatta son yılların startup yıldızlarından biri olduğunu söylemek mümkün. 2012’de Barbaros Özbugutu ve Tahsin Işın tarafından kurulan Iyzico, finans teknolojileri (fintech) ve ödeme altyapısı geliştiriyor. Startup, satın alma anlaşmasına kadar 5 tur yatırım aldı. Startup ilk yatırımını 2013 yılında Beenos ve SpeedInvest tarafından 1.4 milyon dolar olarak tamamladı. Son tur yatırımı ‘köprü’ yatırım olarak ifade edilen kategoride gerçekleşti ve şirketin değerlemesi neredeyse 2.5 kat arttı. Amadeus Capital, Vostok Emerging Finance ve IFC’nin yaptığı 4 milyon dolarlık yatırımla şirketin değerlemesi 124 milyon dolara çıktı. Satın alma haberi dünyanın en büyük ödeme altyapısı sunan şirketlerinden biri olan PayU’dan geldi. PayU’nun Iyzico’yu, yaklaşık 150-200 milyon dolarlık değerlemeyle satın aldığı belirtiliyor.

e-DÖNÜŞÜME 9 MİLYON $

FORIBA, Türkiye’deki köklü startup’ların arasında yer alıyor. 1999’da Kayseri’de hayata geçirilen startup, yerli e-dönüşüm hizmetleri sunuyor. Kurucu ortakları Ahmet Bilgen ve Koray Bahar. İlk yatırımını 2014 yılında alan Foriba’ya Revo Capital tek başına yatırım 4 milyon dolar yatırım yaptı. Şirketin o dönemki değerlemesi 20 milyon dolardı. Foriba’nın ikinci yatırımı 4 yıl sonra gerçeknleşti ve Edeavor Catalyst, Revo Capital ve IFC, startup’a 5 milyon dolar yatırım yaptı. Böylelikle startup’ın değerlemesi ise 25 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımdan sonra ise Foriba, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Sovos tarafından satın alındı. Satın alma Sovos’un Foriba’ya ne kadarlık bir değer biçtiği resmi olarak açıklanmadı. Ancak 30-40 milyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor.