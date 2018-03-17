Girişimcilik üssü Türkiye!

GLOBAL Girişimcilik Haftası’nın küresel kongresi Global Girişimcilik Kongresi’nin 10’uncusu bu yıl 16-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Girişimcilik dünyasının öncü isimleri GEC18IST için Türkiye’ye gelecek. Tokyo, Dublin ve Doha’nın bu kongre için aday olduğu bir ortamda 2 yıl önce İstanbul 10’uncu yıl kongresi için rakiplerini geride bırakarak seçilmişti.

GEC18IST’in Organizasyon Komitesi Başkanlığı’nı Ali Sabancı yapıyor. Komitede Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Endeavor ve Habitat Derneği var. GEC18IST hazırlıkları sürerken Organizasyon Komitesi ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Endeavor Türkiye Başkanı, Mynet kurucusu, melek yatırımcı Emre Kurttepeli ile kongre ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi üzerine konuştuk.

Bu kongrenin Türkiye’de yapılması neden önemli?

Ali Sabancı (A.S): İlk defa Türkiye’de yapılıyor. Geçen yıl Johannesburg’ta yapıldı. Bu yıl 4 bin kişilik katılım bekliyoruz. Şu anda katılımcıların yüzde 93’ü yabancı görünüyor.

Girişimciler türkiye’ye gelmeye nasıl bakıyor?

A.S: 2 yıl önce karar çıktı. Tam da o sırada herkes “Ah ah vah vah Türkiye’de neler oluyor” diyordu. Riskin toleransı artıyor. Hiç kötü konuşmak istemem ama şu anda tüm dünyada bence kimse İstanbul Londra’dan daha riskli diyemez. Girişimcilik dünyası için İstanbul önemli.

‘BORN GLOBAL’ ETKİNLİĞİ

Hep soruyoruz, Türkiye girişimcilik üssü çıkarabilir mi?

A.S: Bizim coğrafyamıza yakın Telaviv var. Belki insansız araç denenen Dubai aklımıza gelir. Ama kesinlikle şu var, İstanbul bu coğrafyanın girişimcilik üssü olmaya kesinlikle aday. Dünyada ise Silikon Vadisi açık ara önde.

Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

A.S: GEC18IST bir vizyonun birinci adımı. TİM, Habitat, Endeavor ve TOBB burada birarada. Biz hepimiz İstanbul’un girişimciliğin merkezi aday olduğuna inanıyoruz. Buna adaylık için işbirliği içinde çalışıyoruz. Biz bunu her sene yapılacak “born global” (küresel doğan işletmeler” etkinliği haline getireceğiz. Girişimcilikte başarı ekosistemi doğru kurmakla tarifleniyor. Bu doğru kurulmazsa tohumlar yeşerir, ama farketmeyiz. Bizler için girişimciliğin farkındalığını artırmak birinci adımdı. 2009 yılında bir çalışma yapılıyor Türkiye’de katılanların yüzde 6’sı “girişimciyim” diyor. 2017’de yapılan araştırmada yüzde 16’ya çıktı oran.

30 yıl sonrasının üst şirketleri neler olacak?

- Emre Kurttepeli (E.K): Dünyada en üst seviyelerdeki şirketler değişiyor. GE değil Tesla gibi. Türkiye üst transformasyonu yapamazsa bayilik sisteminin dışına çıkamaz. Biz 30 senenin üst şirketleri ne olacak diye bakmalıyız. Etkin girşimcilerin o yapıyı oluşturması lazım. Bunu yapamazsak tüketim toplumu dışında başka bir şey olunamıyor. Sanayi devriminden sonra teknoloji devrimindeki üstleri nasıl çıkaracak bu toplum? Yüzde 8-9’u girişimci olacak toplumun gerisi ne olacak? Bugün TESLA en büyük otomobil markasından daha değerli oldu.

İSTANBUL GİRİŞİMCİLİKTE MARKA ŞEHİR OLMALI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: İhracatçı giirşimcilere odaklandık. Özellikle de teknoloji girişimcilerini destekliyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde Girişim Evleri kurduk. Geçen yıl 6’ıncısını yaptığımız İnovasyon haftası’na Born Global’i de ekledik. Hedefimiz global ölçekte iş yapan giirşimcileri artırmak. Hedef Türkiye’den girişimci global şirket çıkarmak. Bu kongrenin verimli olacağına inanıyoruz

TOBB Sektörel ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar: Türkiye’nin hedeflerini yakalaması için girşimcilik şart. 1.5 milyon KOBİ, yüzlerce farklı sektör var. Bu coğrafyada bu yelpazeye sahip ülke yok. Çeşitli bir ekonomimiz var. IMF ve Dünya Bankası büyüme projeksiyonlarına bakınca içimiz kararıyor ama Harvard Üniversitesi 2025 yılı tahminlerine göre Türkiye en hızlı büyyecek 13’üncü büyük ülke olacak.

Habitat Başkanı Sezai Hazır: Biz HABİTAT olarak girişimcilikle ilgili pozitif algı yerleştrmeye çalışıyoruz. Girişimciliğin yalnızca İstanbul merkezli kalmaması Anadolu’ya da yayılması için çalışıyoruz. Dar gelirlilerin dezavantajlıların giderilmesi ve kendi şirketlerini kurmasını da destekliyoruz.

GEC18IST Platform Genel Müdürü Didem Altop: Kongreye 170 ülkeden katılımcı gelecek. Aralarında Muhter Kent, Guy Peri (P&G), Fadi Ghandour (Aramex,Abraaj, Wamda), Jeff Hoffman (Colorjar) gibi isimlerin olduğu 300’ün üzerinde konuşmacı panel ve oturumlarda konuşacak. Türkiye’nin girişimcilikteki yerin global anlamda göstereceği bir kongre olacak.