Girişimcilik ülkenin gelişimini hızlandırır
YENİ nesil girişimcilik ve yeni nesil girişimciliği destekleyen inovatif enstrümanların konuşulduğu Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2018 dün İstanbul’da gerçekleştirildi.
Para Dergisi tarafından düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi. “İnsanoğlu daima daha iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya çalışır” diyen Kasapoğlu, “Teknolojide bütün yenilikler, bilimsel gelişmeler, hayatımızı kolaylaştıran icatlar, hep bu arayışın sonucudur. Girişimcilik ruhu ülkelerin gelişimini hızlandırır. Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir” dedi. Kasapoğlu, “Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Girişimcilikle ilgili düzenlediğimiz eğitimler, tüm yatırımlar, yarınlarda daha çok genç girişimcimizin ekonomimizde yer almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Bu bağlamda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gençlere ilgisi hepimizin malumu. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin seçme ve seçilme yaşıyla ilgili yapılan uygulamalar da bunun apayrı bir göstergesidir” diye konuştu.
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