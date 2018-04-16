Girişimcilik bakanlığı kurulmalı
DÜNYANIN 170 ülkesinden 1150 yabancı delegenin katıldığı 10’uncu Global Girişimcilik Kongresi’nin (GEC18IST) açılışında GEC İstanbul Organizasyon Komitesi Platform Başkanı Ali Sabancı “Refahın artması için girişimcilik çok önemli. Girişimcilik, ekosistemsiz olmuyor. İstanbul’un girişimcilik merkezli olması için Cumhurbaşkanımızın desteğini istiyoruz. Bulunduğumuz bölgede girişimciliğin bir merkezi yok. Burada bir boşluk var. Ve bu boşluğu İstanbul doldurabilir. Türkiye’nin büyük bir iç pazarı var. Çok yetenekli gençleri var. İstanbul’dan 4 saatte 59 kente uçakla ulaşılabiliyor. Tüm bu avantajlarıyla İstanbul’u dünyanın girişimcilik merkezi yapabiliriz” dedi.
Sabancı Türkiye’nin girişimcileriyle dünyada daha da öne çıkabilmesi için girişimcilik politikalarının Ankara’dan tek merkezden koordine edilmesinin faydalı olacağını dile getirerek, bir girişimcilik bakanlığı kurulmasını önerdi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı’nın 24 saat girişimcilerin hizmetinde olduğunu ve girişimciliği desteklemek için kamunun çok cömert destekler verdiğini belirtti.
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