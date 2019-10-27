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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Girişimcilere cesaret verecekler

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Girişimcilere cesaret verecekler

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) güç birliği yapıyor, girişimciliği genç yaşlarda cesaretlendirmek adına birlikte çalışıyor.

İş Bankası ile Girvak’ı bir araya getiren işbirliğinin temelinde, ülkemizde girişimciliğin gelişimine katkı sağlama adına üstlendikleri misyon ve sahip oldukları ortak değerler yer alıyor. Her iki kurum girişimcilik ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri bu yolda cesaretlendirmenin geleceğimiz açısından önemine inanarak ortak faaliyetlerde bulunuyor. Girişimcileri desteklemeyi Türkiye için değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Ana destekçisi olduğumuz Workup altında yaklaşık 3 yıldır, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren bir program yürütüyoruz. 4 dönemde Workup programından 40 mezun verdik. Beşinci dönemde 10 girişim hâlâ çalışmalarına devam ediyor. İş Bankası bünyesinde kurduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da iki yatırım yaptı. Girvak ile Nisan 2019’da başlattığımız işbirliği kapsamında genç girişimciler, Girvak fellow’ları ile karşılıklı olarak birçok çalışma gerçekleştirdi. Oluşan karşılıklı memnuniyet sonrası birlikteliğimiz 2020’de de devam ettireceğiz Dijital dünyanın içerisinde doğmuş olan gençlerimizde girişimcilik ruhunu geliştirip onları bu yolda cesaretlendirmenin, geleceğimiz açısından önemini biliyoruz” dedi. Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise, “Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30’lara kadar çıkarabilmek. Bu yolculuğumuzda, toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan ve bu çerçevede eğitime özel önem veren İş Bankası ile yaptığımız işbirliği bizim için çok değerli” dedi.

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