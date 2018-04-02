Girişimciler için kurbağa yetiştiriyor
MERSİN’in Aydıncık ilçesinde, bazı Avrupa ülkelerinde rağbet gören kurbağa bacağını ihraç edecek girişimcilere destek olmak amacıyla kurulan tesiste üretilen binlerce kurbağa, talep eden yatırımcılara ücretsiz verilecek.
Aydıncık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, işlenen kurbağa bacaklarının dünya mutfaklarından talep görmesi üzerine ilçedeki girişimcilere alternatif bir ürün sunmak için harekete geçti. Müdürlük, kurbağa bacağı üretiminde tercih edilen sulak alanlardan canlı yakalama yönteminin yerine yavrudan anaçlığa kadar kurbağaların yetiştirildiği tesis kurdu. İlk olarak 300 kurbağayla başlanan çalışmada, bin 500’ün üzerinde anaç kurbağa ve binlerce yavru üretildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, 300’ü kapalı 500 metrekarelik alana kurulu tesiste kurbağa üretiminin hızla devam ettiğini söyledi. Çalışmayı veteriner hekim Mehmet Agah Canpolat ve ziraat mühendisi Hakan Hamşa ile yürüttüklerini anlatan Ömerkahyaoğlu, “Özellikle Avrupa’da kurbağa bacağına yoğun bir ilginin ve tüketiminin olduğunu gördük. Bunun üzerine ilçemizde kurbağa yetiştiriciliği için proje hazırladık. Çalışmamız, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Küçük bir ilçeden büyük bir ihracat potansiyelini hedefliyoruz” diye konuştu.
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