Girişimciler havalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGirişimciler havalandı
GeriEkonomi Girişimciler havalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Girişimciler havalandı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Girişimciler havalandı

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, tüm hızıyla üçüncü gününde devam etti. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen festival 7’den 77’ye ziyaretçilerin yoğun ilgisi var. İlk 2 günde 250 binden fazla ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST’in üçüncü gününe damga vuran konu ise girişimcilik zirvesi ‘Take Off’ oldu.

YAZILIMCI SAYISI 500 BİNE ÇIKACAK

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha fazla genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, “Satınalma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. 15 yıllık periyoda baktığımızda Türkiye’nin ortalama büyümesi yüzde 5.7 oldu. Bu hem Avrupa’da gelişmiş ülkelerden hem de Doğu Avrupa’daki ülkelerden daha büyük bir rakam” dedi. İstanbul’un bulunduğu konum itibariyle şanslı olduğunu belirten Kacır, 122 ülkeden İstanbul’a doğrudan seferler düzenlendiğini, bunun aynı zamanda TEKNOFEST’e katılan ülke sayısı ile aynı olduğunu söyledi. TEKNOFEST’in yetenekli gençlere erişmek açısından önem taşıdığına dikkat çeken Kacır, “Teknofest’te sadece roket yarışmasına 500’den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin ‘Ben Türkiye’nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum’ demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye’nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Girişimciler havalandı


‘UNICORN’ HEDEFİ

Kacır, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2 bin 500 firma arasında 4 Türk firmasının yer aldığını belirterek, 2023 yılında listeye 23 Türk firması sokmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca Kacır, yazılımcı ve girişimcilik dünyasına yönelik olan hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Türkiye’de şu anda 140 bin yazılımcı geliştirici var. Başka ülkelerde yüzde 500 bini geçmiş durumda. Bizim 2023 hedeflerimiz arasında bu sayıyı 500 bine çıkarmak var.”

GÖKYÜZÜ YALANI KABUL ETMEZ

ZİRVENİN açılış konuşmasını T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) görevini sürdüren Bayraktar, “2004’te 10 mühendisle başladığımız yolculuğumuzda bugün yurtdışına yerli SİHA ve İHA’mızı satmaya başladık. 80 adet Bayraktar TB2 modelimiz, TSK ve emniyet güçlerimiz tarafından sınırlarımızda kullanılıyor. Akdeniz ve Ege Deniz’inde de görevlerine devam ediyor. 130 binden fazla uçuş saatini geride bıraktık. Milli Teknoloji Hamlesi’ne başlarken, amacımız tamamen milli teknolojileri geliştirmekti. Her zaman kopya olmasın istedik. Gökyüzü yalanı kabul etmez. Bu yüzden etik ve ahlaka dikkat ettik. Yapılmayanı yapmaya çalıştık” dedi.

Girişimciler havalandı

Bayraktar TB2’den sonra geliştirdikleri yeni modelleri olan ‘Akıncı’ya değinen Bayraktar, “Akıncı modelimiz stratejik görevlerde yer alacak. Şu anda uçar halde olan prototipimiz hazır. Bunun yanı sıra henüz 9 ay önce üzerinde çalışmaya başladığımız uçan araba ‘Cezeri’ için heyecanlıyız. Uçan arabalar 10-15 yıl sonra hayatımıza girecek. Birkaç yıl içinde sportif amaçlarla kullanılması öngörülüyor. Ülkemizin bu alanda da yer almasını istedik” diye konuştu. 2017’de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını kurduklarını belirten Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Otonom araçlar, akıllı şehirler, uzay teknolojileri, insansı robotlar geleceğin konuları. Vakıf olarak mottomuz, milli teknoloji geliştirmek için 7’den 77’ye toplumun içinden gelen bir dip dalgasıyla toplumsal bir seferberlik hali yaratmak. ‘Deneyap’ atölyelerinde “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama, “Siber Güvenlik” ve “Yapay Zekâ” başta olmak üzere eğitimler veriyoruz.”

15 GİRİŞİM SUNUM YAPTI

200’den fazla yerli ve yabancı girişimin katıldığı Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ilk 15’e kalanlar sunum gerçekleştirdi. Bu startup’lar şu şekilde: Augmental, Auto Train Brain, BlueVisor, Iltema, Inspector Cloud, Intixel, Monicont, Otus Technologies, PakVitae, RAAV Techlabs, Respo Gadgets, Resync, SafeTech, T Fashion, ve User Vision.

Girişimciler havalandı

EN ÖNEMLİ KONU GİRİŞİMCİNİN KENDİSİ

TAKE Off’ta masaya yatırılan konulardan biri startup yatırımları oldu. Türkiye’deki girişim hızlandırma programları arasında yer alan Hackquarters’ın kurucusu Kaan Akın’ın moderatör olduğu ‘Yatırımcılar Oturumu’na dünyanın farklı noktalarından yatırımcılar katıldı. Angivest Ventures CEO’su Narayanan Ganapath, yıllık 2 bin başvuru aldıklarını belirterek, “Bizim için en önemli konu startup kurucuları. Kurucuların ürünlerine olan tutkuları ve güçlü kişilikleri olması gerekiyor. Kurucularla konuştuğunuzda yatırım yapmayacağınızı anlıyorsunuz. Kurucuları değerlendirmek üzerine kriterler oluşturduk” dedi.

TEKNOLOJİYİ İYİLİK İÇİN KULLANALIM

SAMSUNG Electronics Kurumsal Başkanı, Baş Stratejisti ve HARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Young Sohn, zirvede konuşma yapanlar arasındaydı. Sohn, teknolojinin iyilik için kullanılmasının günümüzün en önemli konularının başında olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Teknolojide artık yakınsama noktasına geldik. Dijitalleşmiş ve fiziksel bileşenler bir araya geliyor. Bu sayede cihazlarımızı daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyoruz. Artık hepimiz bağlantılı bir hale geldik. Yapay zekâ ve sensörler günümüzün öne çıkan konu başlıkları” şeklinde konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2 günde 250 bin kişi geldi
Son dakika... Bakan duyurdu: 20 Eylül saat 18.00'de başlıyor
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Son dakika... Fitch'ten Türkiye açıklaması