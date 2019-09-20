Girişimciler havalandı

YAZILIMCI SAYISI 500 BİNE ÇIKACAK

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha fazla genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, “Satınalma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. 15 yıllık periyoda baktığımızda Türkiye’nin ortalama büyümesi yüzde 5.7 oldu. Bu hem Avrupa’da gelişmiş ülkelerden hem de Doğu Avrupa’daki ülkelerden daha büyük bir rakam” dedi. İstanbul’un bulunduğu konum itibariyle şanslı olduğunu belirten Kacır, 122 ülkeden İstanbul’a doğrudan seferler düzenlendiğini, bunun aynı zamanda TEKNOFEST’e katılan ülke sayısı ile aynı olduğunu söyledi. TEKNOFEST’in yetenekli gençlere erişmek açısından önem taşıdığına dikkat çeken Kacır, “Teknofest’te sadece roket yarışmasına 500’den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin ‘Ben Türkiye’nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum’ demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye’nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız” diye konuştu.





‘UNICORN’ HEDEFİ

Kacır, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2 bin 500 firma arasında 4 Türk firmasının yer aldığını belirterek, 2023 yılında listeye 23 Türk firması sokmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca Kacır, yazılımcı ve girişimcilik dünyasına yönelik olan hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Türkiye’de şu anda 140 bin yazılımcı geliştirici var. Başka ülkelerde yüzde 500 bini geçmiş durumda. Bizim 2023 hedeflerimiz arasında bu sayıyı 500 bine çıkarmak var.”

GÖKYÜZÜ YALANI KABUL ETMEZ



ZİRVENİN açılış konuşmasını T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) görevini sürdüren Bayraktar, “2004’te 10 mühendisle başladığımız yolculuğumuzda bugün yurtdışına yerli SİHA ve İHA’mızı satmaya başladık. 80 adet Bayraktar TB2 modelimiz, TSK ve emniyet güçlerimiz tarafından sınırlarımızda kullanılıyor. Akdeniz ve Ege Deniz’inde de görevlerine devam ediyor. 130 binden fazla uçuş saatini geride bıraktık. Milli Teknoloji Hamlesi’ne başlarken, amacımız tamamen milli teknolojileri geliştirmekti. Her zaman kopya olmasın istedik. Gökyüzü yalanı kabul etmez. Bu yüzden etik ve ahlaka dikkat ettik. Yapılmayanı yapmaya çalıştık” dedi.

Bayraktar TB2’den sonra geliştirdikleri yeni modelleri olan ‘Akıncı’ya değinen Bayraktar, “Akıncı modelimiz stratejik görevlerde yer alacak. Şu anda uçar halde olan prototipimiz hazır. Bunun yanı sıra henüz 9 ay önce üzerinde çalışmaya başladığımız uçan araba ‘Cezeri’ için heyecanlıyız. Uçan arabalar 10-15 yıl sonra hayatımıza girecek. Birkaç yıl içinde sportif amaçlarla kullanılması öngörülüyor. Ülkemizin bu alanda da yer almasını istedik” diye konuştu. 2017’de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını kurduklarını belirten Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Otonom araçlar, akıllı şehirler, uzay teknolojileri, insansı robotlar geleceğin konuları. Vakıf olarak mottomuz, milli teknoloji geliştirmek için 7’den 77’ye toplumun içinden gelen bir dip dalgasıyla toplumsal bir seferberlik hali yaratmak. ‘Deneyap’ atölyelerinde “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama, “Siber Güvenlik” ve “Yapay Zekâ” başta olmak üzere eğitimler veriyoruz.”

15 GİRİŞİM SUNUM YAPTI



200’den fazla yerli ve yabancı girişimin katıldığı Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ilk 15’e kalanlar sunum gerçekleştirdi. Bu startup’lar şu şekilde: Augmental, Auto Train Brain, BlueVisor, Iltema, Inspector Cloud, Intixel, Monicont, Otus Technologies, PakVitae, RAAV Techlabs, Respo Gadgets, Resync, SafeTech, T Fashion, ve User Vision.

EN ÖNEMLİ KONU GİRİŞİMCİNİN KENDİSİ



TAKE Off’ta masaya yatırılan konulardan biri startup yatırımları oldu. Türkiye’deki girişim hızlandırma programları arasında yer alan Hackquarters’ın kurucusu Kaan Akın’ın moderatör olduğu ‘Yatırımcılar Oturumu’na dünyanın farklı noktalarından yatırımcılar katıldı. Angivest Ventures CEO’su Narayanan Ganapath, yıllık 2 bin başvuru aldıklarını belirterek, “Bizim için en önemli konu startup kurucuları. Kurucuların ürünlerine olan tutkuları ve güçlü kişilikleri olması gerekiyor. Kurucularla konuştuğunuzda yatırım yapmayacağınızı anlıyorsunuz. Kurucuları değerlendirmek üzerine kriterler oluşturduk” dedi.

TEKNOLOJİYİ İYİLİK İÇİN KULLANALIM



SAMSUNG Electronics Kurumsal Başkanı, Baş Stratejisti ve HARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Young Sohn, zirvede konuşma yapanlar arasındaydı. Sohn, teknolojinin iyilik için kullanılmasının günümüzün en önemli konularının başında olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Teknolojide artık yakınsama noktasına geldik. Dijitalleşmiş ve fiziksel bileşenler bir araya geliyor. Bu sayede cihazlarımızı daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyoruz. Artık hepimiz bağlantılı bir hale geldik. Yapay zekâ ve sensörler günümüzün öne çıkan konu başlıkları” şeklinde konuştu.