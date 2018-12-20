Gıda Komitesi bu yıl son toplantısını yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi'nin 2018'in son toplantısını gerçekleştirdiğini ve tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma yol haritasının hazırlandığını söyledi.
ALBAYRAK Twitter'dan dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "2018'in son Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak" dedi.
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