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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gezinti gemilerine fener ayarı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Gezinti gemilerine fener ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı İstanbul Liman Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışma doğrultusunda, bazı gezinti gemilerinin ön, arka ve yan taraflarında bulunan silyon-borda ve pupa fenerlerinin uygunsuz olduğu tespit edildi. Uygunsuz aydınlatmaların gemi seyir fenerlerinin fark edilememesine ve karışıklığa neden olduğuna yönelik tespitler üzerine Başkanlık, “yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin aydınlatma kuralları” konu başlıklı bir düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle gemilerin hiçbir yerinden fenerlerin görünümünü karıştıracak veya diğer gemiler tarafından yapılacak normal gözcülüğü engelleyecek konumda ve mesafede ışık şiddetinde aydınlatma yapılmaması şartı getirildi. Özellikle geminin baş ve arka tarafına doğru borda fenerinin haricinde aydınlatma yapılması yasaklandı. Seyir halindeyken geminin herhangi bir yerinden dışarıya doğru projektör yansıtılması, ışıklı reklam ve ilan panosu kullanılması yeni yönetmelikle ortadan kaldırıldı. İhtiyaç duyulabilecek aydınlatmaların, ön fenerlerin ışığını bozacak şiddette bir ışık içermemesi şartı getirildi.

UYMAYANLARA CEZA

Zorunlu aydınlatmalar ile gemi iç kısımlarındaki aydınlatmaların da minimum seviyeye indirilmeleri ve gemi yön aydınlatmalarının karıştırılmasına neden olacak şekilde konumlandırılmaması talep edildi. Öte yandan yalnızca gemi bağlı iken yolcu indirme ve bindirmelerinde ekstra aydınlatma yapılmasına izin verildi. Düzenleme kapsamında aydınlatma şartlarına uymayan gemi işletmecilerine adli ve idari işlem uygulanması da hükme bağlandı.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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