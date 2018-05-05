Geri dönüyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Burak COŞAN
05.05.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

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Türkiye’yi rotalarından bir bir çıkaran ve 2018’de gelmeyeceklerini açıklayan dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı Türkiye’ye çevirdi. Royal Caribbean cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 Mayıs’ta çoğunluğunu İngiliz ve ABD’lilerin oluşturduğu gemisiyle Kuşadası Limanı’na yanaşacak. Asıl toparlanma ise 2019 ve 2020’de bekleniyor.

YAŞANAN olaylar, çevre ülkelerdeki savaş durumu ve özellikle Batı ülkelerinde oluşturulan olumsuz Türkiye algısı nedeniyle 2016’da turist sayıları ve gelirleri erimiş, zor bir dönem yaşanmıştı. Türkiye’ye cruise gemileri ile gelen turist sayısı ise 2 milyondan, 306 bine kadar gerilemişti. 2017’de daha çok küçük gemilerin uğradığı Türk limanları, yine dev gemilerin rotasına girdi. Daha önce 2018’de Türkiye’ye gelmeyeceklerini duyuran şirketler de 2018 yılında gemilerini Türk limanlarına yanaştıracak. Bu yıl Türkiye’ye gelmesi beklenen cruise turisti sayısının 400 bini aşması hedeflenirken, sektör temsilcileri asıl toparlanmanın 2019 ve 2020’de yaşanacağını belirtiyor.

YÜZDE 90’I YOKTU
Önce İstanbul’u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası’na da yanaşmama kararı almıştı. Türkiye’deki limanları yerine Mikonos ve Rodos’a yanaşacaklarını duyurmuşlardı. Ekim 2017’de Hürriyet’e konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kruvaziyer Turizmi Komitesi Başkanı Luigi Baltazzi, Tui, Celestyal, Silver Sea, Windstar ve Thomson gibi firmaların Türk limanlarına yanaşmaya devam ettiğini, sektörün yüzde 90’ını oluşturan Royal Caribbean, MSC, Celebrty, Karnaval, Costa, Princess ve Norwaigen gibi cruise firmalarının ise artık Türkiye’ye gelmediğini açıklamıştı.

ABD’Lİ VE İNGİLİZ
Ancak dünyanın en büyük cruise şirketleri arasında yer alan Royal Caribbean International’a ait olan Azamara Journey isimli ultra lüks geminin 15 Mayıs’ta 850 yolcusuyla Kuşadası Limanı’na yanaşacağı öğrenildi. Yolculara Efes’te klasik müzik konseri verileceğine de dikkat çekildi. Dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey’in 191 metre uzunluğunda olan geminin kişi başı fiyatlarının 5 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, gemide 2 yolcuya bir personelin hizmet verdiğini söyledi. Canıyılmaz, “Bu yıl Royal Caribbean’ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu İngiliz ve ABD’li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu. Şirketimizin 2019’da daha çok gemisi Türkiye’ye gelecek. Ancak 2020 yılı cruise sektörü için çok daha iyi olacak.

Geri dönüyorlar

DESTEKLER ÖNEMLİ
Cruise gemilerinin Türkiye’ye gelmesinin çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, “Curise sektörü son birkaç yıldır kötü dönemlerden geçti. Ancak yavaş yavaş geri dönüş başladı. 2019 ve özellikle 2020’de çok büyük geri dönüşler olmasını bekliyoruz. Royal Caribbean’ın en lüks gemilerinden biriyle Türkiye’ye gelecek olması sevindirici bir gelişme. Daha önce de MSC Cruise 2019’da yeniden Türkiye seferlerine başlayacağını açıklamıştı. Devletin vermiş olduğu cruise desteklerinin de çok büyük faydası olacak. Ancak İstanbul’daki limanının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çünkü cruise gemilerinin rotaları birkaç yıl önceden belirleniyor. Eğer liman bir an önce biterse İstanbul için çok büyük faydası olacaktır” diye konuştu.

BİR YOLCU 1000 EURO HARCIYOR
SEKTÖR temsilcilerinden alınan bilgiye göre cruise yolcularının yüzde 80’i limana yanaştıktan sonra turlara katılıyor. Türkiye’ye günübirlik gelen turistler özellikle İstanbul’da kişi başı 400 Euro’yu aşan harcamalar yapıyor. Eğer Türkiye’de konaklama yapılıyorsa bu rakam en az 1000 Euro’ya kadar çıkıyor.

306 BİN TURİST GELDİ
CRUİSE turizminde Türkiye 2013 yılında 2.2 milyon turistle cruise pazarından yüzde 10 pay almış. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre 274 gemi Türkiye’ye gelmişti. Ancak 2017’de 307 gemi ve 306 bin turist rakamı yakalanmıştı. Norwegian Cruise Line’ın 2018 sezonundan itibaren Kuşadası, Holland America Line’ın ise 2020 yılından itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklemesine karar verdiği de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

MSC, ANTALYA VE İZMİR İLE BAŞLIYOR
2015’te her hafta 3 gemilerinin Türkiye’ye geldiğini ifade eden MSC Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel de şunları söyledi: “Ancak gemilerin gelmesine ara vermek zorunda kalmıştık. 2019’dan itibaren Antalya ve İzmir’e yeniden seferlere başlayacağız. 2020’den itibaren ise bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. MSC’nin Türkiye’de kargo ve liman yatırımları da var. Türkiye için gelecekte de yatırım planları devam ediyor. Türkiye’den tamamen çekilmek gibi bir plan hiç olmadı.”

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