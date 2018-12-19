Gerçek denetim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGerçek denetim
GeriEkonomi Gerçek denetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Gerçek denetim

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Gerçek denetim

Yılbaşından itibaren yapı denetiminde sistem değişiyor. Yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle yapı denetim firmaları elektronik ortamda belirlenerek bakanlık tarafından görevlendirilecek. Böylece yapı denetim firması parasını müteahhitten almayacağı için inşaatlarda gerçek denetim yapılabilecek.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim sistemini daha güvenli hale getirecek tebliğ taslağını hazırladı. Geçen yılın başından beri konuşulan, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni sistem ile yapı denetim firmaları elektronik ortamda belirlenerek merkezden bakanlık tarafından görevlendirilecek. Böylece yapı denetim firması parasını müteahhitten almayacağı için inşaatlarda gerçek denetim yapılabilecek.

GÜVENLİ ŞEHİRLER İÇİN

Tebliğ taslağının gerekçesinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un sağlıklı ve sağlam yapıların bulunduğu güvenli ve modem şehirlerin oluşturulması amacıyla çıkarıldığı vurgulandı. Ardından, “Ancak Kanunun uygulama sürecinde yaşanan en büyük sorunlardan biri mevzuata aykırı olmasına rağmen yapı müteahhidi ile yapı denetim kuruluşu arasında kurulan ticari bağdan ötürü ortaya çıkan denetim zafiyetidir” denildi. Bunun önüne geçilmesi için mayıs ayında kanunda değişiklik yapıldığı anımsatıldı. Yapı denetim kuruluşlarının hangi yapılarda nasıl görevlendirileceklerinin belirlenmesi için tebliğin hazırlandığı vurgulanarak yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda nasıl sıralanacağı ise özetle şöyle anlatıldı:

ÖNCE KURA

“O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1 Ocak 2019 tarihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada yönetmelikle belirlenecek her bir yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır. Yapı denetim kuruluşlarına 1 Ocak’tan sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir. Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez. Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru sıralanır.”Bakanlık, elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemini her iş günü mesai bitiminin ardından yapacak.

BETON, ÇİPLE DENETLENECEK

KAMUOYUNDA çipli beton olarak bilinen e-beton sisteminin Türkiye genelinde uygulanmasına ilişkin tebliğ de dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir hafta sonra yürürlüğe girecek tebliğe göre inşaatlarda beton dökülmeden bir gün önce yapı denetim kuruluşu, ilgili laboratuvara haber verecek. Beton numunesi, yapı denetim mühendisinin gözetiminde alınarak içine ASELSAN’ın ürettiği beton etiketi (radyo frekansı ile kimlik tanımlama (RFID) teknolojisini kullanan etiket) yerleştirilecek. Laboratuvar personeli, yapıya ve betona ilişkin bilgileri, Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) girecek. Numuneler şantiyeden, elektronik okutma işlemi yapılarak çıkarılacak yine laboratuvara okutularak alınacak. Numuneler, standartlara uygun zaman içinde laboratuvarda yer alan beton kırım cihazında deneye tabi tutulacak. Sektör yetkilileri, hem beton numune alımında elektronik sisteme geçilmesi hem de denetim firmasının bakanlıkça belirlenmesinin “Güvenli inşaat yapımında devrim” anlamına geldiğini vurguladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı

Tahvil ihracında önemli gelişme

Bakan'dan iş insanlarına çok önemli çağrı

OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak