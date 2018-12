ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim sistemini daha güvenli hale getirecek tebliğ taslağını hazırladı. Geçen yılın başından beri konuşulan, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni sistem ile yapı denetim firmaları elektronik ortamda belirlenerek merkezden bakanlık tarafından görevlendirilecek. Böylece yapı denetim firması parasını müteahhitten almayacağı için inşaatlarda gerçek denetim yapılabilecek.

GÜVENLİ ŞEHİRLER İÇİN

Tebliğ taslağının gerekçesinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un sağlıklı ve sağlam yapıların bulunduğu güvenli ve modem şehirlerin oluşturulması amacıyla çıkarıldığı vurgulandı. Ardından, “Ancak Kanunun uygulama sürecinde yaşanan en büyük sorunlardan biri mevzuata aykırı olmasına rağmen yapı müteahhidi ile yapı denetim kuruluşu arasında kurulan ticari bağdan ötürü ortaya çıkan denetim zafiyetidir” denildi. Bunun önüne geçilmesi için mayıs ayında kanunda değişiklik yapıldığı anımsatıldı. Yapı denetim kuruluşlarının hangi yapılarda nasıl görevlendirileceklerinin belirlenmesi için tebliğin hazırlandığı vurgulanarak yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda nasıl sıralanacağı ise özetle şöyle anlatıldı:

ÖNCE KURA

“O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1 Ocak 2019 tarihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada yönetmelikle belirlenecek her bir yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır. Yapı denetim kuruluşlarına 1 Ocak’tan sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir. Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez. Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru sıralanır.”Bakanlık, elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemini her iş günü mesai bitiminin ardından yapacak.

BETON, ÇİPLE DENETLENECEK

KAMUOYUNDA çipli beton olarak bilinen e-beton sisteminin Türkiye genelinde uygulanmasına ilişkin tebliğ de dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir hafta sonra yürürlüğe girecek tebliğe göre inşaatlarda beton dökülmeden bir gün önce yapı denetim kuruluşu, ilgili laboratuvara haber verecek. Beton numunesi, yapı denetim mühendisinin gözetiminde alınarak içine ASELSAN’ın ürettiği beton etiketi (radyo frekansı ile kimlik tanımlama (RFID) teknolojisini kullanan etiket) yerleştirilecek. Laboratuvar personeli, yapıya ve betona ilişkin bilgileri, Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) girecek. Numuneler şantiyeden, elektronik okutma işlemi yapılarak çıkarılacak yine laboratuvara okutularak alınacak. Numuneler, standartlara uygun zaman içinde laboratuvarda yer alan beton kırım cihazında deneye tabi tutulacak. Sektör yetkilileri, hem beton numune alımında elektronik sisteme geçilmesi hem de denetim firmasının bakanlıkça belirlenmesinin “Güvenli inşaat yapımında devrim” anlamına geldiğini vurguladı.

