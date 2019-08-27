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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Gençler "Genç Çiftçi Projesi"yle köyde kaldı

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Gençler "Genç Çiftçi Projesi"yle köyde kaldı

Kastamonu'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 kişinin projesi destek gördü. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman "Bu projeyi uygulamasaydık bazı çiftçilerimiz köylerini terk edebilirdi. Proje kapsamında köyden gitmeye niyeti olanlar köyde kalmaya devam etti. Köye gelmeye niyeti olanlar da bu proje sayesinde köye geldi" dedi.

Kastamonu'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 kişiye hayvancılıktan sebze üretimine, meyveden arı yetiştiriciliğine kadar çok sayıda alanda destek sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçileri desteklemek amacıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çoğunluğu kadınlardan oluşan genç çiftçilere, hayvancılık, mantar üreticiliği, arıcılık, sebze ve meyve üreticiliği gibi alanlarda kişi başı 30 bin lira değerinde destekleme yapıldı. 

Destek verilen işletmelerden zaman içinde sadece bir tanesi kapanırken, 806 genç çiftçi, köyünde üretim yapmayı sürdürdü. 

GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMEDE KASTAMONU 6. SIRADA

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, AA muhabirine, 3 yıl içinde yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 genç çiftçinin projesine destek vererek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. 

Projenin olumlu sonuçlarının olduğunu anlatan Yaman, "Toplamda genç çiftçilerimize 2 bin 300 büyükbaş, 6 bin 500 küçükbaş, 5 bin 300 arı kovanı verdik. Bunun dışında meyve, sera, mantar ve diğer alanlarda proje yapan genç çiftçilerimize de destek verdik. Kontrolleri çok düzgün bir şekilde yapıyoruz. Bir işletmemiz dışında şu anda 806 işletmemiz aktif olarak devam ediyor. Bu rakamla Türkiye genelinde 6. sıradayız." dedi. 

"PROJE SAYESİNDE EN AZ 4 BİN KİŞİ İŞ VE AŞ SAHİBİ OLDU"

Yaman, projenin hayvan sayısında artış sağladığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: 

"İlimiz için büyükbaş hayvancılık çok önemli. 300 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş hayvan var. Projeyle birlikte hayvan sayımız artışa geçti. Proje sayesinde en az 4 bin kişi iş ve aş sahibi oldu. Bu projeyi uygulamasaydık bazı çiftçilerimiz köylerini terk edebilirdi. Proje kapsamında köyden gitmeye niyeti olanlar köyde kalmaya devam etti. Köye gelmeye niyeti olanlar da bu proje sayesinde köye geldi. Başarılı uygulamalar bizleri mutlu ediyor." 

Genç çiftçileri zaman zaman ziyaret ettiklerini belirten Yaman, şöyle devam etti: 

"Genç çiftçilerimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kaşlar köyünden Necla Dedehüseyinoğlu'na 6 büyükbaş hayvan verdik. Hayvanlara çok iyi bakıp sayıyı 11'e yükselttiler. Onlar mutlu, projenin yerine ulaşması nedeniyle biz de mutluyuz. Burhanlı köyü yaylasında yaşayan Gülcan Bora'ya 40 keçi verdik. Şu anda görüyoruz ki bin 850 rakımda başarılı bir şekilde keçilerini yetiştiriyor."

"GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ BİZİM İÇİN BİR KURTULUŞ OLDU"

Necla Dedehüseyinoğlu ise evlendiklerinde evde sadece 1 inekleri olduğunu söyledi. 

Ekonomik olarak durumlarının kötü olduğunu dile getiren Dedehüseyinoğlu, "Tek ineğimizi düğün masrafları için sattık. Gelirimiz kalmadığı için çok sıkıntı çektik. Eşim köyde durmak istiyordu ama gelirimiz, hayvanımız olmadığı için ben şehre gidip çalışmasını istiyordum. Bir yere kadar dayanıp sonra mecburen gidecektik." ifadelerini kullandı. 

Dedehüseyinoğlu, projenin kendileri için çıkış olduğunu belirterek, şunları aktardı: 

"Projeyi duyunca başvuruda bulunalım dedik. Çıkacağını hiç düşünmüyordum ama çıktı. Altı inek aldık. Sonra çoğaldılar. Üçünü satarak borçlarımızı ve masraflarımızı karşıladık. Geçim sıkıntısı çekerken, köyden ayrılmayı düşünürken Genç Çiftçi Projesi bizim için bir kurtuluş oldu. Dört çocukla nasıl geçineceğiz diye düşünürken artık gelecekle ilgili ümidimiz var."

Dört çocuk annesi Gülcan Bora da nisan ve kasım aylarında yaylada kaldıklarını belirterek, "Projeyi duyunca başvuruda bulunduk. Kırk kıl keçisi çıktı. Bu yıl üçüncü yıl ve keçi sayımız 200'e yükseldi. Her geçen gün çoğalıyorlar. Keçiler sayesinde durumumuz daha iyi oldu." diye konuştu. 

Kırcalar köyünden Hilmi Köseoğlu da projeye sayesinde sera yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Sebzecilik yapıyor, ürünümüzü pazarda satıyorduk. Genç çiftçi projesinden 30 bin lira destek aldık, 520 metrekare sera yaptık. Küçük bir seramız vardı onunla uğraşıyorduk şimdi işimizi büyütüp gelirimizi artırdık. Bize çok büyük destek oldu." 

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