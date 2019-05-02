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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Gemi sektörüne 3 ülke firmalarından yatırım

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Gemi sektörüne 3 ülke firmalarından yatırım

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekarelik alanda kurulan, 20-22 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü gemi ve giyim ihtisas organize sanayi bölgelerine Alman, Hollanda ve İtalyan firmaları da yatırım yapacak.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekarelik alanda kurulan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) ve giyim ihtisas organize sanayi bölgesi niteliğindeki Avrasya OSB'ye yurt dışından da talepler geldiği belirtildi.

Avrasya OSB Tahsis İşleri Koordinatörü Muharrem Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekare alanda iki organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyledi.

GİOSB'nin yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik, Avrasya OSB'nin de 2,5 milyon metrekarelik alan üzerinde bulunduğunu ifade eden Çay, iki OSB'nin 192 parselden oluştuğunu, parsellerin 91'inin GİOSB'ye, 101'inin de Avrasya OSB'ye ait olduğunu dile getirdi.

Çay, altyapı çalışmalarının geçen mayısta başladığını, kamulaştırma işlemlerinin, yasal izinlerin tamamlanıp parsel bazında tapuların alındığını belirterek, "Altyapı çalışmaları devam ediyor. İlk etap yıl sonunda tamamlanacak. Şu ana kadar toplam alanın yaklaşık dörtte birinin tahsis ve satış işlemleri gerçekleşti. Satın alan firmalarımızdan inşaata başlayanlar oldu. OSB'de yıl sonu itibarıyla 10-12 firmamız faaliyete geçmiş olacak." diye konuştu.

"20-22 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM ÖNGÖRÜLÜYOR"

Çay, GİOSB'de işlerin daha da iyi gittiğini belirterek, "Gemi İhtisas OSB'de şu ana kadar 91 parselin 28'inin satış işlemi tamamlandı. 8-9 proje de ruhsat aşamasında. Onlar da bu sene içinde tesis inşaatlarına başlayacaklar. 28 firmadan 3'ü yabancı. Alman, Hollanda ve İtalyan firmalarımız var. Yurt dışından da talepler gelmeye başladı." diye konuştu.

Mülkiyet sorununun olmadığı GİOSB ve Avrasya OSB'nin, ikinci derece teşvik avantajlarına ilaveten OSB olması dolayısıyla üçüncü bölge teşvik avantajlarından da faydalanabilme imkanı sunduğunu dile getiren Çay, şunları kaydetti:

"Burada önümüzdeki 4-5 yılda toplam 2,5 milyar liralık bir yatırım olmasını bekliyoruz. 1 milyar lirası GİOSB, 1,5 milyar lirası da Avrasya OSB'den gibi. Şu anda yatırımın birinci etabı devam ediyor. İki senelik periyotlar halinde etap etap projeye devam edeceğiz. 20-22 bin kişilik istihdam öngörülüyor. Aslında bu Yalova'ya bir yandan da göçü getirecek bir nokta. Yalova'nın lokasyon açısından avantajı var. İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninde 45 dakikalık mesafede milyonlarca nüfusa hatip ediyor. Yani günlük taşımayla bile işçi getirme imkanı sağlayan bir lokasyon."

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