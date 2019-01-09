Gelecek geldi!





RULO GİBİ KIVRILAN TV



Fuarın açılmasına bir gün kala basın toplantısı düzenleyen LG, televiyonlarda önemli bir teknolojisini tanıttı. LG Signature OLED TV R adındaki model, bir rulo gibi kıvrılabiliyor. Bu sayede kullanıcılara 3 farklı görüntüleme seçeneği sunan model, ‘Tam Görünüm’, ‘Yarı Görünüm’ ve ‘Sıfır Görünüm’ seçeneklerine sahip. ‘Tam Görünüm’ seçeneği, modelin tam açık olduğu mod. Modelim tüm özelliklerine ulaşılabiliyor. Televizyon, ‘Yarı Görünüm’ seçeneğindeyken kullanıcılar ‘Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Panosu’ gibi özellikler arasından seçim yapabiliyorlar. Böylece kullanıcılar, zaman ve hava durumunu kontrol etmek için Saat özelliğini, daha rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmak için Mood özelliğini; fotoğraflarını görüntüleyebilmek içinse Çerçeve özelliğini kullanabiliyor. Modelde ikinci nesil (Alpha) 9 işlemcisi ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zekâ destekli üstün görüntü ve ses kalitesi, sürükleyici bir izleme deneyimi sağlıyor. Apple AirPlay 2 ve HomeKit uygulamalarını destekleyen televizyonda kullanıcılar, AirPlay 2 desteğiyle, iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları Signature OLED TV R’lerinde kolayca oynatabilecek.





DÜŞMEYİ ALGILAYAN AYAKKABI YAPTILAR

Öyle bir ayakkabı düşünün ki sizi zor durumda kaldığınızda kurtarsın. Bu fikirden yola çıkan E-Vone, akıllı ve bağlantılı bir ayakkabı geliştirdi. GPS ve hareket sensörlerine sahip model, bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanıyor. Kullanıcıların düşme durumunda bağlantıyı kullanarak, daha önce belirlediğiniz kişilere SMS veya bildirim gönderiyor. Böylelikle hayatınızı kurtarabiliyor. E-Vone’un ilginç bir özelliği satılmaması. Abonelik modeliyle kullanılabilen modelin aylık ücreti ise Avrupa için 35 Euro belirlendi. Farklı ayakkabı modelleri E-Vone seçenekleri arasında.





6 DAKİKADA SICAK EKMEK

CES Unveiled’in dikkat çeken yeniliklerinden biri ‘Breadbot’ oldu. Breadbot bir ekmek yapma makinesi. Ekmek hamuru için gerekli olan malzemeleri makineye koyduktan sonra tüm işi Breadbot yapıyor. Hamuru kaplara koyuyor, kaplar bir ‘S’ şeklinde mekanizmadan geçerek ısınıyor ve pişiyor. Ardından ekmekler raflara yerleştiriliyor. Paylaşılan bilgilere göre 6 dakikada bir ekmek üretilebiliyor.

EN AKILLI AHŞAP

Ahşap da akıllanır mı diye düşünmeyin. CES’e katılan şirketler tahtaları bile akıllandırdı. Mui’nin geliştirdiği tahta, internete bağlanabiliyor ve üzerinde de LED ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden hava durumu, sıcaklığı kontrol etme, müzik çalma, ışıkları ayarlama ve akıllı kapı zilini açma özellikler Mui’den kontrol edilebiliyor. Modelin amacı ise mobilyalara entegre olmak. Kullanıcılar bu sayede akıllı ev kontrolüne yönelik işlemlerini Mui üzerinden gerçekleştirebilecek.

SİZE SAÇ ŞEKLİ ÖNEREN AYNA

CareOS’un geliştirdiği ‘Artemis’ adlı akıllı ayna, arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle yeni bir dönemi başlattı. Akıllı ayna, kişinin cilt analizini yapıyor ve kişiye uygun saç renklerini önerebiliyor. Cilt analizi sonucunda cilde gerekli kozmetik ürünlerin listesini sunuyor. Listeyi de aynadan satın alabiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcılar, müzik dinleme veya hava durumu öğrenme gibi işlemleri ayna üzerinden gerçekleştirebiliyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ MANGAL KEYFİ

Daha önce geliştirdiği güneş enerjili yemek pişirme cihazlarıyla dikkat çeken ‘GoSun’, yeni modelini CES’te tanıttı. ‘Fusion’ adındaki model, içinde bir yeniden şarj edilebilen batarya yer alıyor. Bu sayede güneş enerjisini depolayabilen model, güneş ışığı gitse bile pişirme işlemine devam edebiliyor. Kapaklarının içinde güneş panelleri yer alan model, buradaki ışı yemek pişirme haznesinin içine yönlendiriyor. Bu sayede etten sebzeye kadar pek çok farklı yemek hızlı bir şekilde pişirilebiliyor.

HER ANA HER YERE NESNELERİN İNTERNETİ

BOSCH, CES 2019’da yeniliklerini tanıttı. IoT yollarda’ konseptiyle sunulan çözümlerden biri konsept servis aracı. Şirket, bu araçla otonom sürüş, bağlanabilirlik ve elektrifikasyon çözümlerini sergiliyor. Ziyaretçilere, kısa bir süre içerisinde dünya şehirlerinde caddelerde yer almaya başlayacak sürücüsüz servis araçlarıyla sunulacak yeni tür bir mobiliteyi ilk elden deneyimleyebiliyor. Şirket servis aracı tabanlı mobilite için, bileşenler ve sistemlerin yanı sıra rezervasyon, paylaşım ve bağlanabilirlik platformları, park etme ve yeniden şarj etme servisleri gibi tüm mobilite servislerini de sunacak. Bu servislerin 2017’de 47 milyar Euro olan pazar hacminin 2022 itibarıyla 140 milyar Euro’ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Bosch’un ‘Evde IoT’ konsepti ise ağa bağlı cihazlarla, ev sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu ürünlerden biri gıdaların türlerini tanıyabilen ve gıda ürünlerinin saklanması tavsiyeleri veren internet erişimli buzdolabı. Buzdolabında yer alan kamera, bir uygulama aracılığıyla yaklaşık 60 meyve ve sebze türünü otomatik tanıyor ve depolanması için ideal yerle ilgili tavsiyede bulunuyor. Bir başka gelişme ise bir sanal kullanıcı arayüzünü mutfak tezgahına yansıtabilen ‘PAI’ projektör. Bir entegre 3D sensör, el hareketlerini yakalayarak arayüzün dokunmatik çalıştırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, yemek yaparken tarifleri online olarak arayabiliyor.

270 PROJE YAPILDI

BOSCH Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus Heyn, nesnelerin internetinin sunduğu olağanüstü fırsatları erkenden gördüklerini söyleyerek, “10 yıldır ağa bağlı dünyayı şekillendiriyoruz. Yazılım ve IT uzmanlığımızı arttırdık. Bugün, dünyanın önde gelen IoT şirketiyiz. Bosch, mobilite, akıllı evler, akıllı şehirler ve tarım gibi alanlarda 270’in üzerinde proje gerçekleştirdi. IoT Suite üzerinden bağlanan sensörlerin ve cihazların sayısı, geçen yıla oranla yüzde 40 arttı 8.5 milyona ulaştı” dedi.