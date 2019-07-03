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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Geçen yıla göre artış var: Yeni rekor geliyor

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Geçen yıla göre artış var: Yeni rekor geliyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye tatil yapıyor. Türkler artık eskisi gibi değil, yaz aylarında herkes tatile çıkıyor. Bu şekilde devam edeceğini ve iç turizmde de rekor kırılacağını düşünüyoruz " açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'nin sahilleri, denizi, kumu ve güneşi gerçekten Akdeniz Çanağı'nda rekabet edilmekten çok uzak, çok özeldir. Kendine has sahilleri ve koylarına sahip bir ülkeyiz." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm paneline katılan Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 turizm sezonuna 50 milyon turist hedefiyle başladıklarını söyledi.  Turizmde geçen yılın rekorunu kıracaklarını belirten Bağlıkaya, "50 milyon turist hedefini inşallah ikinci yarıda yani temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında bulacağımızı tahmin ediyoruz. Bu aylar Türkiye'nin çok yüksek sezonudur. Özellikle eylül ve ekim eski sezonlardaki gibi değil, temmuz, ağustos kadar yolcu aldığımız dönemler." diye konuştu.

"İç turizmde rekor kırılacağını düşünüyoruz"
Türkiye'de iç turizmin hareketli başladığına işaret eden Bağlıkaya, şunları söyledi:
"Turizm bölgelerinde özellikle bayram tatilinde çok ciddi hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar geçen yıla oranla bu yıl daha çok tatil paketi satın aldı. Bölgelerde de yerli oranına baktığınız zaman görüyorsunuz. Türkiye tatil yapıyor. Türkler artık eskisi gibi değil, yaz aylarında herkes tatile çıkıyor. Bu şekilde devam edeceğini ve iç turizmde de rekor kırılacağını düşünüyoruz."
Turizmciler olarak Kurban Bayramı tatilinin de geçen Ramazan Bayramı tatili gibi birleştirilmesini, 9 gün olmasını istediklerini belirten Bağlıkaya, "Eğer birleştirme olacaksa, bunun da belli bir süre önce açıklanması bu hareketi hızlandıracaktır, insanların tatil programı yapmasını kolaylaştıracaktır." dedi.

"Eşsiz turizm ürünlerine sahip bir ülkeyiz"
Bağlıkaya, Türkiye için fuarlarda ve pazarlamalarda, "Türkiye huzurlu ve güvenli bir ülkedir" ifadesini kullandıklarını anlattı.
Bunun gerçekten de böyle olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Türkiye'nin sahilleri, denizi, kumu ve güneşi gerçekten Akdeniz Çanağı'nda rekabet edilmekten çok uzak, çok özeldir. Kendine has sahilleri ve koylarına sahip bir ülkeyiz." diye konuştu.

Türkiye'ye kültürel olarak bakıldığında da bunun değişmediğine dikkati çeken Bağlıkaya, "Tarihi ve doğası olarak bakıldığında da yine aynı şekilde. Gastronomisiyle, spor turizmiyle, golf turizmiyle, kruvaziyer turizmiyle eşsiz turizm ürünlerine sahip bir ülkeyiz. Biz bu şekilde pazarlıyoruz, bu şekilde anlatıyoruz. Daha detaylandırırsak gerçekten 81 vilayetimizle ilgili söyleyecek o kadar özel şeyler var ki ama genel olarak geçildiğinde, bunların hepsini topluca bu şekilde ifade edebilirim." sözlerine yer verdi. 

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