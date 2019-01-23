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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

"Geçen yıl yüzde 18 istihdam artışı gerçekleştirdik"

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"Geçen yıl yüzde 18 istihdam artışı gerçekleştirdik"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: "Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik istihdam artışı gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik istihdam artışı gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, Kırıkkale Valiliği'nde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kurum olarak her gün yeni başarılar elde etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

İşsizlik konusunda alınması gereken çok uzun bir mesafe, istihdam için atılacak çok büyük adımlar olduğunu dile getiren Uzunkaya, buna rağmen son 15 yılda tüm meselelerde olduğu gibi istihdamda da büyük mesafe katedildiğini söyledi.

"İŞKUR, 24 bin 482'den 1 milyon 247 binlere varan bir istihdam oluşturdu." diyen Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Kırıkkale ölçeğinde bakıldığı zaman 2002 yılında İŞKUR sadece 55 insanımızın istihdamına aracılık yapan bir kurum konumunda. 2018'e gelindiğinde ise bu rakamın 6 bin 302'ye çıktığını görüyoruz. Türkiye genelinde ise 2017'de 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir istihdam artışı gerçekleştirdik."

Uzunkaya, bu gibi başarıların hep birlikte çalışıldığı zaman elde edildiğini, daha büyük başarılar için daha fazla birliğe ve çalışmaya ihtiyaç
olduğunu ifade etti. Vali Yunus Sezer de "Firmalarda nitelikli eleman ihtiyacı çok fazla. Bu nitelikli elemanlarla firmaları buluşturma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kırıkkale'de muhakkak işsizlik konusunda İŞKUR güzel çalışmalar yapıyor ama bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Çünkü böyle bir potansiyelimiz var." dedi.

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