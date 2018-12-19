Geçen sene (2018) Milli Piyango hangi bilete nereye çıktı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.12.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Geçen sene (2018) Milli Piyango hangi bilete nereye çıktı?

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Geçen sene (2018) Milli Piyango hangi bilete nereye çıktı?

Geçtiğimiz yıl (2018) Milli Piyango büyük ikramiyesinin nereye ve hangi bilete isabet ettiğini merak eden birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, genellikle çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 2018 yılında nereye ve hangi bilete çıktı? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı geçtiğimiz yılın Milli Piyango büyük ikramiyesinden bazı bilgiler

Geçen sene çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, talihliler arasında dörde bölünmüş ve kişi başı 15 milyon 250 bin lira olarak paylaştırılmıştır. Peki, geçtiğimiz yılın Milli Piyango büyük ikramiyesinin kazanan bileti nereye çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili açıkladığı bilgiler

31 ARALIK 2017 (2018) YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE VE NEREYE ÇIKTI?

31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Yılbaşı Özel Çekilişinde 61.000.000 TL tutarındaki büyük ikramiye 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Belirtilen numaraya ait biletler satışa sunulmak üzere, Milli Piyango İdaresinin Antalya ve Samsun Şubeleri ile başbayiler KKTC Spor Dairesi Müdürlüğüne ve ING Bank’ın İstanbul İlindeki yetkili şubesine sevk edilmişti.

Söz konusu biletlerden;

- Antalya Şubesine sevk edilen bilet Havva KOSTAKOĞLU,

- KKTC’ye sevk edilen bilet Hasan Taşer KANLI,

- Samsun Şubesine sevk edilen bilet Ordu İlinde faaliyet gösteren Hiva Şans Oyunları Ltd. Şti,

- ING Bank’a (İstanbul) sevk edilen bilet ise anılan Bankanın Adana İlinde bulunan şubesi tarafından yine aynı ilde faaliyet gösteren Zeki BAL isimli bayiler tarafından satışa sunulmuştur. 

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