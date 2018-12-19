Geçen sene (2018) Milli Piyango hangi bilete nereye çıktı?
Geçtiğimiz yıl (2018) Milli Piyango büyük ikramiyesinin nereye ve hangi bilete isabet ettiğini merak eden birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, genellikle çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 2018 yılında nereye ve hangi bilete çıktı? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı geçtiğimiz yılın Milli Piyango büyük ikramiyesinden bazı bilgiler
Geçen sene çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, talihliler arasında dörde bölünmüş ve kişi başı 15 milyon 250 bin lira olarak paylaştırılmıştır. Peki, geçtiğimiz yılın Milli Piyango büyük ikramiyesinin kazanan bileti nereye çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili açıkladığı bilgiler
31 ARALIK 2017 (2018) YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE VE NEREYE ÇIKTI?
31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Yılbaşı Özel Çekilişinde 61.000.000 TL tutarındaki büyük ikramiye 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Belirtilen numaraya ait biletler satışa sunulmak üzere, Milli Piyango İdaresinin Antalya ve Samsun Şubeleri ile başbayiler KKTC Spor Dairesi Müdürlüğüne ve ING Bank’ın İstanbul İlindeki yetkili şubesine sevk edilmişti.
Söz konusu biletlerden;
- Antalya Şubesine sevk edilen bilet Havva KOSTAKOĞLU,
- KKTC’ye sevk edilen bilet Hasan Taşer KANLI,
- Samsun Şubesine sevk edilen bilet Ordu İlinde faaliyet gösteren Hiva Şans Oyunları Ltd. Şti,
- ING Bank’a (İstanbul) sevk edilen bilet ise anılan Bankanın Adana İlinde bulunan şubesi tarafından yine aynı ilde faaliyet gösteren Zeki BAL isimli bayiler tarafından satışa sunulmuştur.
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