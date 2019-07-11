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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Geç hasat kirazının yüzde 90'ı ihracata gidiyor

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Geç hasat kirazının yüzde 90'ı ihracata gidiyor

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Toroslar'ın eteklerindeki Konya'nın Hadim ilçesinde yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Toroslar'ın eteğindeki Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk Kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadına başlandı. 
Bu yıl rekoltenin 20 bin ton civarında olması beklenen kirazın yurt dışı yolcuğu, bahçede başlıyor. İhracata yönelik yetiştirilen, raf ömrü uzun, yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor. 

Yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı ise Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. 

İLÇEDE 30 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİLİYOR

Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 30 bin dekar alanda kiraz üretimin gerçekleştirildiğini söyledi. 

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hasada geç başlandığını anlatan İşcan, rekoltenin geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. 

18 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR 

İlçede yetiştirilen kirazın büyük kısmının ihracata gittiğini anlatan İşcan, "Kirazımız, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine kadar ihracatımız var." dedi. 

İşcan, bu yıl yaklaşık 18 bin ton civarında kiraz üretiminin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"İlçemizde kiraz yetiştiriciliği 700 rakımdan, bin 800 rakıma kadar yapılabiliyor. ilçemizde üretilen kirazın yüzde 90'lık kısmı da 'Ziraat 900' cinsi kiraz. Bu sene rekolte geçen yıllara göre çok iyi. Kiraz, geçen yıllarda 2 liradan 4 liraya kadar alıcı bulurken, bu yıl 4 liradan başlayıp 8 liraya kadar tırmandı. Fiyatların artmasında, iklimin güzel gitmesi ve doğal afetlerin olmaması etkili oldu. Üreticiler, verimden ve fiyatlardan memnun." 

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