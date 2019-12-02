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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.12.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

GAİB’ten 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolar ihracat

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GAİB’ten 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’ten Kasım 2019’da 657 milyon 224 bin dolarlık ihracat yapıldığını, aynı ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise, 785 milyon 47 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını açıkladı.

Ocak-Kasım 2019 dönemi ihracat rakamlarının bir önceki döneme oranla artış gösterdiğini açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kasım ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden dünyanın 163 ülkesine ihracat gerçekleştirildiğini, ihracat yapılan ülke sayısı bazında şimdiye kadar ki en yüksek Kasım ayı rakamı olduğunu belirtti. Kileci, İhracat yapılan ülke sayısındaki artışta, Birlik tarafından organize edilen fuar katılımları, alım heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri gibi çalışmaların büyük bir payı olduğunu ifade etti. Kasım 2019’da Gaziantep’ten 657 milyon 224 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 785 milyon 47 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2019 yılının on bir aylık diliminde Gaziantep’ten 6 milyar 849 milyon 173 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Kasım 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Kileci, “İhracatçı Birlikleri olarak ihracatın sürdürülebilir bir artış göstermesi için ihracatın tabana yayılan bir faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İhracat ekonomide dikey bir büyüme gösterirse bunun topluma bir ekonomik refah olarak yansıması çok zordur. Bu noktada mikro ihracatın artırılması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin teşvik edilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Birliğimiz bu anlamda çeşitli eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Mesela geçtiğimiz ayın sonunda TİM tarafından KOBİ’lerin ihracata teşvik edilmesi amacıyla başlatılan "KOBİ İhracat Seferberliği" etkinliği kapsamında düzenlediğimiz “TİM-Kobi İhracat Seferberliği Eğitim Programı”nda küçük işletmelerimiz ile buluştuk. Birlik olarak ülke sınırları içerisindeki büyük-küçük tüm işletmelerimize ihracat fırsatlarını anlatan ve onlara omuz veren bu gibi eğitimleri çok önemsiyoruz. Bizler de Bölgemizde ilgili olan herkesi ihracata ama bilhassa e-ihracata teşvik edici eğitimler düzenliyoruz. Şuanda üçüncüsü devam etmekte olan “E-Ticaret Uzman Yönetmen Eğitimi” ile hedefimiz her bir kursiyerimizi mikro ihracat yapabilir yetkinliğe ulaştırmak” dedi.

Kileci, “Tabii yalnızca bu tür destekleyici faaliyetleri düzenlemek yeterli gelmiyor. Bir yandan da mevcuttaki ihracat hacmini koruyucu çalışmalar yürütmek gerekiyor. Bu amaçla, ihracatçımızı olası belirsizliklerden ve risklerden korumak ve önlem almak için bir takım toplantılar gerçekleştiriyoruz. Kasım ayı içerisinde düzenlediğimiz “İngiltere’nin AB’den Ayrılması (Brexit) Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısında, en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden biri olan İngiltere ile ticaretimizde, ihracatçılarımıza; Brexit sürecinde yaşanan belirsizlikten kaynaklı doğabilecek zararlar ve sonrasında oluşacak koşullar hakkında İngiltere Büyükelçiliği yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı, merak edilenler yanıtlandı. Bir diğer toplantımız ise yine ihracatçımızın döviz kuru kaynaklı kayıplarını önlemek ve konu ile ilgili bilinçlendirmek amacıyla organize ettiğimiz “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” idi. TİM koordinasyonu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz panelde sermaye piyasası ve kur riski yönetiminde alanında uzman kişiler firmalarımızı bilgilendirdiler. Bu gibi eğitimler ile aslında olası tehlike ve belirsizliklere karşı firmalarımıza direnç kazandırıyoruz. İhtiyatlı davranan ve ihracatının gidişatını mikro ve makro düzeyde takip edebilen ihracatçılarımız, ülkemizin ihracat hedeflerine giden yolda bize büyük katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

YILBAŞINDAN BU YANA GÜNEYDOĞU İHRACATI YÜZDE BEŞ ARTTI

Aralık 2018 - Kasım 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Güneydoğu’dan yüzde 4,7 artışla 8 milyar 889 milyon 674 bin dolar, Gaziantep’ten ise yüzde 7 artışla 7 milyar 432 milyon 108 bin dolar ihracat kaydedildiğini belirten Başkan Kileci, Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise, yüzde 153,2 olduğunu ifade etti. 2019 yılının on bir aylık diliminde Gaziantep’ten 6 milyar 849 milyon 173 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Kasım 2019’da kayıt altına alınan ihracatın 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 0,8 düşüş ile 785 milyon 47 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Kasım 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 düşüş ile 657 milyon 224 bin dolar olduğunu belirtti. Kileci, “Bu düşüş, 2018 yılı Kasım ayına göre bir iş günü daha az çalışılmasından kaynaklanmıştır; çalışma süresi eşit olsaydı, Bölgemiz için yüzde 3,8, Gaziantep için yüzde 3,7 artış gerçekleşecekti” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU BİRİNCİ SIRADA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri’nin yüzde 45,9 pay ile ilk sırada, AB Ülkeleri’nin yüzde 19,5 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise, yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Kasım 2019 döneminde 192 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail’in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

 

GAZİANTEP YERİNİ KORUYOR

2019 yılı Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artış ile 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat yapan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep’in ihracatında ön sıralarda Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. Aynı dönemde GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Mardin’den 77,2 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 75,2 milyon dolar; Malatya’dan 32,9 milyon dolar; Diyarbakır’dan 17 milyon dolar; Şanlıurfa’dan 16 milyon dolar; Adıyaman’dan 9,3 milyon dolar; Kilis’ten 3,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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