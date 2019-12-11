Futbolu yönetmek Limak’tan zor

“Limak’ı yönetmek mi, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yönetmek mi, hangisi daha zor” sorusu üzerine Özdemir, “Futbolu yönetmek daha zor. Çünkü aldığınız her karar birilerini memnun ediyor, birilerini memnun etmiyor. Onun için hayatımdaki yaptığım en zor işlerin başında bence TFF’nin başındaki görevim geliyor” diye konuştu. 2018’i kötü bir yıl olarak geride bıraktıklarını söyleyen Özdemir “2019’da sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. Önemli tedbirler alındı. Felaket senaryoları azalmaya başladı. Bu yılı yarım da olsa yüzde 1’de olsa büyümeyle kapatacağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü artık ‘dip geride kaldı. 2020’de yüzde 4 civarında büyüme bekliyoruz. Yatırımların artacağını, yeni dış sermaye gelişinde hızlanma olacağına inanıyorum. Potansiyelimizi pozitife çevirmeliyiz” dedi.

ALMAN DEVİNİ BULUTA TAŞIDI

Tuzla’da 150 milyon dolarlık data center (veri merkezi) yatırımına imza atan NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol ise, yerli bulutu (cloud) ‘Star of Bosphorus’da kurduklarını, gördükleri ilginin ardından bu yatırımın ikinci bacağını gerçekleştirme kararı aldıklarını hatırlattı. Erol, şirket olarak 12 ülkeden şirketlerin datasını ülkemizde barındırdıklarını, son olarak Fransız Orange işbirliğiyle dev bir Alman bankasıyla imza attıklarını ifade ederek, “Tükiye’ye yapılması gündemde olan Volkswagen yatırımıyla bu proje ciddi oranda büyüme kaydedecek. Ayrıca Türkiye’de global dev Experian ile de işbirliğine gittik” dedi. Erol ayrıca, Türkiye’de kurumların oluşturduğu ‘data’nın yüzde 95’inin yurtdışında tutulduğunu, bunların Türkiye’ye getirilmesinin kritik önemde olduğunu anlattı.