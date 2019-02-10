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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.02.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Fuara ilgi de satışlar da katlandı

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Fuara ilgi de satışlar da katlandı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nın son gününde ilgi de satışlar da katlandı. Fuarın son gününde de Türkiye'nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının stantların da projeleri inceleyen gurbetçi yoğunlukları eksik olmuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde cuma günü kapılarını açan fuarın son günü en kalabalık ziyaretçi gruplarının ağırlandığı gün oldu. Almanya'nın her noktası dışında Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasından gurbetçiler fuara geldi. Yabancılardan da fuara gelenlerin sayısı dikkat çekti. Sadece Alman vatandaşları değil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da fuara gelerek projeleri incelediği gözlendi.

EN ÇOK SATIŞ BUGÜN BEKLENİYOR

Fuarın son günü olan bugün en fazla emlak satışlarının yapılacağı gün olacağı belirtildi.Çok sayıda emlak satışına imza atıldı.Fuara katılan firmalar ilgiden ve satışlardan çok memnun olduklarını dile getirdiler.Gayrimenkul firmalarının stantların da yoğunluk eksik bugün de eksik olmuyor.Fuara girişlerde de yoğun ilgiden dolayı kuyruklar devam ediyor.

FUAR SAYESİNDE YATIRIM İMKANLARINI GÖRDÜLER

Fuarda yer alarak ziyaretçilerle buluşan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin(GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, Bugün hem yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman. Avrupa'daki Türklerin kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde yatırım yapma hayalleri var. Ancak yatırım konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefleyen Evim Türkiye, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki yatırım imkanlarını görmelerini sağladı diye konuştu.

HEDEFİMİZ YABANCI YATIRIMCIYA SATIŞTA 10 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

Türkiye gayrimenkul sektörünün, gelişen dünyaya hızla uyum sağlaması için güncel düzenlemelerle önünün açıldığına dikkat çeken Feyzullah Yetgin, şöyle konuştu: Sektörün finansmanını genişleten yeni düzenlemelerle birlikte gayrimenkul yatırımları daha cazip hale gelirken, satışlara ivme kazandıran adımlar atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önemli bir hamlesiyle, 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancıya vatandaşlık hakkı tanınması şartı 250 bin dolara indirildi. Yabancıya satışın büyük bir potansiyel içerdiğinin farkında olan kamu yöneticilerinin, bu konuda yapıcı adımlar atması, sektörümüz adına gerçekten sevindirici. Bu çerçevede yeni düzenlemelerin hayata geçtiği 2018 yılında, gayrimenkul sektöründe canlanmanın en yoğun olduğu alan yabancı yatırımcıya yapılan satışlar oldu. 2018 yılı sonunda 39 bin 663 adedi bulan yabancıya konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2019 yılında yabancıya konut satışı adedini 60 bine taşıma ve yaklaşık 6 milyar dolarlık satışı 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, bugün de fuara ilginin yoğun olduğunu gurbetçilerin çok sayıda projeden satın aldığını söyledi.

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