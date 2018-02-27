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Formet halka arza hazırlanıyor

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 01:37 | Son Güncelleme:

2017 yılına kadar sürekli bir büyüme kaydettiklerini dile getiren Formet Grup Şirketleri Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, 2017’de halka arzı hedeflediklerini, Formet’in borsada işlem görmeye başlayacağını ifade etti.

Üretime yönelik yatırımları büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan İsmail Aktolga, “Formet’in 2018’de sektördeki büyük sürprizi halka arz olacak. Şu anda bağımsız denetim aşamasını tamamladık. İnşallah onaylandığında 2018’de Formet’in bir bölümü halka arz edilecek, böylece sahip olduğumuz değerleri daha geniş bir kitleyle paylaşmış olacağız” dedi. Firma hakkında bilgi veren İsmail Aktolga, “Formet Çelik Kapı sektörde 20 yıllık deneyime sahip, sektörünün öncü ve köklü firmaları arasında. Firmamız başlangıçta bir Çelik Kapı firması iken yıllar içinde sektör içinde hatırı sayılır bir konuma geldi. Önceki yıl bir iç kapı fabrikasını satın alarak iç kapı sektöründe de üretime başladık. 2016 yılında Star Çelik Kapı da grubumuza katıldı. Hem finansal çeşitlilik hem de üretimde çeşitlilik sağlamak üzere 2015’de ısıtıcı-pişirici ürün gruplarında üretim yapan bir fabrikayı da satın alarak elektrikli-gazlı ev aletleri konusunda da üretime başladık. Ayrıca Avrupa, Afrika ve Amerika’da da pazarlanma yapılanmalarımız oldu. Mevcut durum itibariyle, farklı sektörlerde farklı ülkelerde de ticaret yapan bir grup şirketi haline geldik. Çelik Kapı konusunda en yaygın markayız. Sadece İstanbul’da yüzün üzerinde showroom mevcut. Amacımız Türkiye’deki bilinen marka imajımızı yurtdışında da pekiştirmek.” İsmail Aktolga, “Sektörümüzde hem üretim kapasitesi olarak hem satış olarak en büyük firmalardan biriyiz. Buradaki fabrikamızda 35 bin metrekare kapalı alanda çelik kapı ve iç kapı üretimi yapıyoruz.”

Etiketler: gazetehaberleri , formet , arz
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