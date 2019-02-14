Ford Motor İngiliz siyasetçileri uyardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFord Motor İngiliz siyasetçileri uyardı
GeriEkonomi Ford Motor İngiliz siyasetçileri uyardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
14.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Ford Motor İngiliz siyasetçileri uyardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ford Motor İngiliz siyasetçileri uyardı

İngiltere’deki fabrikalarında 13 bin işçi istihdam eden Ford Motor otomobil firması, İngiliz politikacıları uyararak, AB'den anlaşmasız ayrılmanın korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Ford’un ABD’nin Michigan eyaletindeki merkezinden yapılan açıklamada "Biz uzun süredir, hükümet ve parlamentoya ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmaması konusunda birlikte çalışması çağrısında bulunduk. Avrupa’daki işimizde rekabetçiliğimizi korumak için gereken faaliyeti yapacağız" denildi.

Açıklama, İngiltere’nin Times gazetesinin, Ford otomobil üreticisinin, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi yaparak üretim tesislerinin İngiltere’nin dışına taşımak için hazırlık çalışmalarına başladığını söylediği yazmasından sonra yapıldı. Bu konuda henüz herhangi bir karar almadığı uyarısında bulunan ABD’li dev otomobil firması, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının İngiltere’nin otomobil sanayii ve şirketin üretim tesisleri için felaket olacağını söyledi.

Theresa May’in AB ile Brexit konusunda yeniden görüşmeye çalışması konusunda milletvekillerinin desteğini alması hususunda bir çıkmaz bulunduğu belirtildi. AB yetkilileri çıkmazı aşabilmek için yeniden görüşebileceklerini ancak yeni bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi.

BMW AG ise, AB’den anlaşmasız ayrılmanın gerçekleşebileceğini hesaba katarak, Brexit’in yürürlüğe gireceği 29 Mart yaklaştıkça Brexit bağlantılı kararlarını mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalıştığını belirtti. BMW İngiltere’deki yatırımlarını geçtiğimiz yıl yüzde 46’ya düşürmüştü. BMW, Oxford’daki Mini otomobil markasının üretimini 1 Nisan itibariyle askıya aldığını açıkladı.

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Brexit sebebiyle satışların ve Çin’e yaptığı ihracatın düşmesinden dolayı 4 bin 500 kişiyi işten çıkarttığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor