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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.11.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Fiyatı etle yarışıyor! Yoğun talep var...

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Fiyatı etle yarışıyor! Yoğun talep var...

Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağının fiyatı 50 liralık ücretiyle et fiyatlarıyla yarışıyor.

Türkiye'de kuzu kesiminde azalma olduğu için kuyruk yağı fiyatları son 3-4 ay içerisinde yüzde 100 zamlandı. Ağustos ayında 25 liradan satılan kuyruk yağı şu anda Adana Kasaplar Çarşısı'nda 50 liradan, bazı kasaplarda 52, marketlerde ise 56 liradan satılıyor. Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan alıcı bulurken kuyruk yağı et fiyatlarıyla adeta yarışıyor.

Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...
"ÖZELLİKLE KEBAPÇILAR KULLANIYOR"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyruk yağını özellikle kebapçıların kullandığını belirterek, "Canlı hayvan ihracatından dolayı elimizde darlık var.

Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla bu ihracat durduruldu. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Doğu illerinde 45 liraya kadar düştüğünün bilgisi geldi” diye konuştu.
Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...
3-4 ay öncesinde 25 liraya satılan kuyruk yağının yüzde 100 zamlandığını aktaran Yağmur, “Kuyruk yağı şu anda 50, kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 lira. 3-4 ay öncesinde 25 liraydı. Tekrar bu fiyatlar aşağıya inecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi illere kuyruk yağı gönderiliyor. Evlerde kullanılıyor. Şimdi vatandaşlarımız artık eritip kuyruk yağı kullanıyor” ifadelerini kullandı.
Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...
"DİĞER YAĞLARDAN DAHA SAĞLIKLI"

Vatandaşın kuyruk yağına talebinde artış olduğunu söyleyen Murat Saruhan Yağmur, “Kuyruk yağı 20 derecede eriyor. Hiçbir zararı yok. Diğer yağlardan daha sağlıklı. Biz kuyruk yağı tüketiyoruz vatandaşlarımızın da tüketmesini istiyoruz” dedi.

Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...
Adana'daki Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen ise, kuyruk yağını et ile neredeyse aynı fiyata sattıklarını belirterek, “Yurt dışından da isteyenler oluyor. Almanya'ya gönderiyoruz. 3 ay önce çok ucuzdu. Etin fiyatı daha yüksekti o zaman. Yağ fiyatlarının artması et fiyatlarını düşürdü. İthal olduğundan dolayı artıyor fiyatlar. Yurt dışına da bizden koyun gittiği için kesim az oluyor. Doğal bir yağ bu, kanı inceltiyor" dedi.
Fiyatı etle yarışıyor Yoğun talep var...

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