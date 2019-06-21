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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.06.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Finansal hizmetler güven endeksi arttı

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Finansal hizmetler güven endeksi arttı

Finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 10,0 puan artarak 153,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,0 puan artarak 153,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.

2019 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,1 ve 7,1 puanlık artış görülürken, '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektöründe 1,7 puanlık azalış olduğu gözlendi.

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