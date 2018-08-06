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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE/Deniz ÇAĞIL
06.08.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Filo kiralama devi galericileri de vurdu: Battıklarını bildikleri halde bize araç sattılar!

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Filo kiralama devi galericileri de vurdu: Battıklarını bildikleri halde bize araç sattılar!

Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp AŞ’nin batışı deprem etkisi yarattı. Şirketten geriye kalan mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. 60-70 milyon liralık araç aldıklarını belirten galericiler devir işlemlerini yapamadı. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda galerici şirketin Etiler’deki binasını gitse de muhatap bulamıyor.

KUVEYTLİ iş insanı Adnan El Bahar’ın sahibi olduğu Fleetcorp Taşıt Kiralama AŞ’de geçen ay hisse yapısı değişti. Şirketin yüzde 75 hissesi Kuveytli iki bankaya geçti. Mali darboğaz sonrası değişen ortaklık yapısı, şirketin faaliyetlerini de önemli ölçüde etkiledi.

Geçen hafta faaliyetleri duran, yönetici kademede muhatap bulunamayan şirkettin mağdurları arasında 300 kadar galerici esnaf da bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, galericilerden kimi 100 bin TL kimi 5-6 milyon liralık araç aldı. Yapılan ihale sonrası alınan araçların devir işlemleri ise yapılamadı. Söz konusu araçlar için ödenen bedel ise 70 milyon liraya yakın. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Mardin, Trabzon, Kars, Hatay gibi illerden de çok sayıda galerici mağdur durumda.

Filo kiralama devi galericileri de vurdu: Battıklarını bildikleri halde bize araç sattılar

Kısa süre öncesine kadar sektörün devleri arasında yer alan  Fleetcorp binasında sessizlik hâkim.

‘BATTIKLARINI BİLDİKLERİ HALDE SATTILAR’
Sorunun çözümü için galerici esnafla birlikte girişimde bulunan Serkan Kıdeyş, şirket faaliyetlerinin durdurulmasına günler kala satış yapılmasını şüpheli buldukları görüşünde. 700 bin liralık araç aldığını ancak devir işlemlerinin yapılmadığını belirten galerici Özcan Karakaş ise “Bile bile bize oyun oynadıklarını düşünüyoruz. Biz yeni yeni öğreniyoruz ancak bu sorunu 3-4 aydan beri yaşıyorlarmış. Buna rağmen halen ihaleye çıkıp araç satışı yapmaları bizlerden para toplamları ciddi sorun… Bu araçları bizim gözümüzün içine baka baka satan Barbaros Çıtmacı ve İbrahim Tan’dır. ‘Siz merak etmeyin’ diye oyalayan bunlardır. ‘Arkamızda dünya devi var’ diyen bunlardı.

GALERİCİDEKİ ARAÇLAR İÇİN DE YAKALAMA KARARI
Her esnaf kendi çapına göre zarar görmüş durumda. Ben eğer bu paramı kurtaramasam veya araçların devrini alamazsam dükkânı kapatmak zorunda kalacağım. Benim durumumda olan çok esnaf arkadan var... Ocaklar sönecek, büyük yıkımlar olacak.” Bankalara rehinli olan araçlar için de yakalama kararı çıkarılmış durumda. Edinilen bilgilere göre, ödemesi yapılmasına karşın devri alınamayan araçlar için, galericilerin, branda benzeri malzeme ile koruma altına almaya çalışıyor.

BİNADA SESSİZLİK HAKİM
Günlerdir konuşulan Fleetcorp’un İstanbul Etiler’deki binasında ise sessizlik hâkim. Çeşitli illerden gelen galericiler ise güvenlik görevlileri arasında zaman zaman tartışma yaşansa da, polis ekipleri tartışmaların büyümesini önlüyor. Faaliyetleri durma noktasındaki şirketin 95 kadar personeli için de zorlu bir süreç yaşanıyor. Şirket faaliyetlerinin durduğu geçen hafta çalışamadıkları gibi dışarı çıkamadıklarını ifade eden personel akşam saatlerinde dışarı çıkabildiğini söyledi.

PERSONEL DE ŞAŞKIN
Sektördeki geçmişi 20 yılı bulan şirketin faaliyetlerinin durdurulma kararı herkes gibi personeli de şaşırtmış. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini belirten personel durdurulma haberleri sonrası bankaların şirketin hesaplarını dondurduğunu kaydetti. Ayrıca personelin aylık yemek kartlarının da kullanılamadığı öğrenildi.

Filo kiralama devi galericileri de vurdu: Battıklarını bildikleri halde bize araç sattılar

Galericilerin bir kısmınınAdnan Al Bahar'a ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

ADABANK’A TALİP OLMUŞTU
Öte yandan, Fleetcorp AŞ’nin yüzde 25 hissedarı konumundaki Kuveyt merkezli The International Investor (TII) CEO’su Adnan Al Bahar, 2006 yılında Adabank’a da talip olmuştu. Türkiye’de muhatap bulamayan galericilerin Adnan Al Bahar ile temasa geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Filo kiralama sektörünün devinin faaliyetleri durduruldu
Filo kiralama sektörünün devinin faaliyetleri durduruldu

 

 

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