Filipinler'den kripto para düzenlemesi

Filipinler Merkez Bankası (BSP) Başkanı Nestor Espenilla yetkililerin, kullanım alanı genişledikçe, dijital para birimlerine ilişkin daha fazla kanun çıkaracaklarını ifade etti. Espenilla, dijital paraların halka arzı gibi görünen saadet zincirlerine karşı uyarıda bulundu.

Espenilla "Merkez Bankası, kripto paraları bir değişim aracı olarak görmesine rağmen, yatırım aracı olarak desteklemiyor. Kripto paralar, itibari paraların yerini almaktan uzak bir konumda" diyerek, kripto paraların volatilitesinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Espenilla, BSP'nin "entegrasyonda" başarılı olmak için dijital inovasyonun potansiyelini göz ardı etmediğini söyledi ve SEC ile beraber merkez bankasının riskleri ve fırsatları anlatmak amacıyla ülke çapında kripto para eğitimine başlayacağını duyurdu.