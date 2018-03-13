Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Filipinler'den kripto para düzenlemesi

Filipinler'den kripto para düzenlemesi

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

Filipinler'de kripto paraların kullanım alanı genişledikçe, hukuki düzenlemeler arttırılacak.

Filipinler Merkez Bankası (BSP) Başkanı Nestor Espenilla yetkililerin, kullanım alanı genişledikçe, dijital para birimlerine ilişkin daha fazla kanun çıkaracaklarını ifade etti. Espenilla, dijital paraların halka arzı gibi görünen saadet zincirlerine karşı uyarıda bulundu.

Espenilla "Merkez Bankası, kripto paraları bir değişim aracı olarak görmesine rağmen, yatırım aracı olarak desteklemiyor. Kripto paralar, itibari paraların yerini almaktan uzak bir konumda" diyerek, kripto paraların volatilitesinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Espenilla, BSP'nin "entegrasyonda" başarılı olmak için dijital inovasyonun potansiyelini göz ardı etmediğini söyledi ve SEC ile beraber merkez bankasının riskleri ve fırsatları anlatmak amacıyla ülke çapında kripto para eğitimine başlayacağını duyurdu.

Etiketler: filipinler kripto para , kripto para düzenlemesi , Ekonomi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri