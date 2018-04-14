FIFA fonuna Türk imzası
FIFA’nın Kulüpler Dünya Kupası planını Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu liderliğindeki fon gerçekleştirecek. 25 milyar dolarlık fona, Japon SoftBank ile ABD, Suudi Arabistan ve Çin’den yatırımcılar dahil oldu.
FIFA’nın Kulüpler Dünya Kupası’nı küresel çapta yeni bir lige dönüştürme planına destek ünlü fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’ndan geldi. Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli yatırım platformu Centricus, FIFA’nın hayali için 25 milyar dolarlık fon kuruyor. Fonda, Japon SoftBank’ın yanı sıra ABD, Suudi Arabistan ve Çin’den yatırımcılar yer alacak.
25 milyar dolar büyüklüğündeki fonun yatırımcıları, dünya kupasını yeni bir lige dönüştürmek için şirket kuracaklar. FIFA’nın bu kurulacak yeni ligde yüzde 51 hissesi olacak. Edinilen bilgiye göre lig, şu anda dünyanın dört bir yanındaki en iyi 7 takımla oynanan bir turnuva olan ‘Kulüpler Dünya Kupası’nın genişletilmesini öngörüyor. Planlara göre Kulüpler Dünya Kupası 2012’den itibaren her 4 yılda 1, en iyi 24 takım düzeyinde oynanacak. Her iki yılda bir yeni takım için eleme yapılacak.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kolombiya’da yaptığı konuşmada bir grup yatırımcının küresel ligin yaratılması konusunda hevesli olduğunu söylemişti. Infantino, “Kulüpler Dünya Kupası’nın genişletilmiş bir versiyonunu elde etmek için milyarlarca dolar harcamaya istekliler” demişti.
TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLAR
Centricus, Global Yatırım Holding ile girdiği stratejik ortaklıktan sonra Türkiye’yi yatırım odağına aldı. Stratejik ortaklık Türkiye’ye özel bir altyapı fonu kurma hazırlığını tamamladı. Büyüklüğü 1 milyar doları geçecek fonun yatırımcı sayısı çok sınırlı tutuluyor. Halen ‘Türkiye Altyapı Fonu’ olarak adlandırılan fonun hedefinde köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri yer alıyor. Yurtdışında markalaşmış ve markalarını büyütmeye çalışan Türklere yönelik yatırım fırsatlarını da değerlendiren Centricus, ocak ayında ünlü modacı Hüseyin Çağlayan’ın uluslararası markası Chalayan’dan yüzde 20 hisse aldı. Chalayan’a yapılan yatırım ile markanın başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artması stratejisi hayata geçirildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ETKİLER Mİ?
DÜNYA futbol endüstrisinin gelişimi ve kulüplerin gelirlerinin artması için FIFA tarafından geliştirilen model, birçok uzmanın da tepkisini çekiyor. Maçların hangi tarihlerde oynanacağı yönünde henüz net bir bilginin bulunmadığını anlatan uzmanlar, “Bugün Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım, bazı dönemlerde haftada iki maça çıkıyor. Bunlar futbolcu sağlını zorlayabiliyor. Ancak böylesine önemli bir organizasyona da ihtiyaç olduğu biliniyor. FIFA’nın bu organizasyonu yapması UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ni çok fazla etkilemez. Ancak maçların oynanacağı tarih ve dönemler çok önemli” dedi.
VİSİON FON İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
YÖNETİM kurulu başkanı Masayoshi Son liderliğindeki SoftBank, teknolojiden yenilenebilir enerji ve finansal hizmetlere kadar çeşitli sektörlerdeki yatırımlarını artırıyor. Centricus, SoftBank’ın 93 milyar dolarlık küresel teknoloji fonu Vision Fund’ın yapılandırılması ve fon teminini gerçekleştirerek varlık yönetimi sektörü tarihinde tek bir seferde en büyük fon operasyonunu gerçekleştirmişti.
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