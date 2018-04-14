FIFA fonuna Türk imzası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFIFA fonuna Türk imzası
GeriEkonomi FIFA fonuna Türk imzası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Şebnem TURHAN - Ceyhun KUBURLU
14.04.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

FIFA fonuna Türk imzası

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
FIFA fonuna Türk imzası

FIFA’nın Kulüpler Dünya Kupası planını Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu liderliğindeki fon gerçekleştirecek. 25 milyar dolarlık fona, Japon SoftBank ile ABD, Suudi Arabistan ve Çin’den yatırımcılar dahil oldu.

FIFA’nın Kulüpler Dünya Kupası’nı küresel çapta yeni bir lige dönüştürme planına destek ünlü fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’ndan geldi. Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli yatırım platformu Centricus, FIFA’nın hayali için 25 milyar dolarlık fon kuruyor. Fonda, Japon SoftBank’ın yanı sıra ABD, Suudi Arabistan ve Çin’den yatırımcılar yer alacak.

25 milyar dolar büyüklüğündeki fonun yatırımcıları, dünya kupasını yeni bir lige dönüştürmek için şirket kuracaklar. FIFA’nın bu kurulacak yeni ligde yüzde 51 hissesi olacak. Edinilen bilgiye göre lig, şu anda dünyanın dört bir yanındaki en iyi 7 takımla oynanan bir turnuva olan ‘Kulüpler Dünya Kupası’nın genişletilmesini öngörüyor. Planlara göre Kulüpler Dünya Kupası 2012’den itibaren her 4 yılda 1, en iyi 24 takım düzeyinde oynanacak. Her iki yılda bir yeni takım için eleme yapılacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kolombiya’da yaptığı konuşmada bir grup yatırımcının küresel ligin yaratılması konusunda hevesli olduğunu söylemişti. Infantino, “Kulüpler Dünya Kupası’nın genişletilmiş bir versiyonunu elde etmek için milyarlarca dolar harcamaya istekliler” demişti.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLAR

Centricus, Global Yatırım Holding ile girdiği stratejik ortaklıktan sonra Türkiye’yi yatırım odağına aldı. Stratejik ortaklık Türkiye’ye özel bir altyapı fonu kurma hazırlığını tamamladı. Büyüklüğü 1 milyar doları geçecek fonun yatırımcı sayısı çok sınırlı tutuluyor. Halen ‘Türkiye Altyapı Fonu’ olarak adlandırılan fonun hedefinde köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri yer alıyor. Yurtdışında markalaşmış ve markalarını büyütmeye çalışan Türklere yönelik yatırım fırsatlarını da değerlendiren Centricus, ocak ayında ünlü modacı Hüseyin Çağlayan’ın uluslararası markası Chalayan’dan yüzde 20 hisse aldı. Chalayan’a yapılan yatırım ile markanın başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artması stratejisi hayata geçirildi.

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ETKİLER Mİ?

DÜNYA futbol endüstrisinin gelişimi ve kulüplerin gelirlerinin artması için FIFA tarafından geliştirilen model, birçok uzmanın da tepkisini çekiyor. Maçların hangi tarihlerde oynanacağı yönünde henüz net bir bilginin bulunmadığını anlatan uzmanlar, “Bugün Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım, bazı dönemlerde haftada iki maça çıkıyor. Bunlar futbolcu sağlını zorlayabiliyor. Ancak böylesine önemli bir organizasyona da ihtiyaç olduğu biliniyor. FIFA’nın bu organizasyonu yapması UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ni çok fazla etkilemez. Ancak maçların oynanacağı tarih ve dönemler çok önemli” dedi.

 

VİSİON FON İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

YÖNETİM kurulu başkanı Masayoshi Son liderliğindeki SoftBank, teknolojiden yenilenebilir enerji ve finansal hizmetlere kadar çeşitli sektörlerdeki yatırımlarını artırıyor. Centricus, SoftBank’ın 93 milyar dolarlık küresel teknoloji fonu Vision Fund’ın yapılandırılması ve fon teminini gerçekleştirerek varlık yönetimi sektörü tarihinde tek bir seferde en büyük fon operasyonunu gerçekleştirmişti.

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Fazla mesainin fazlasına inceleme

FIFA fonuna Türk imzası

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?