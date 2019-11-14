Fiber ağ 5 milyon km’ye çıkarılmalı
Altınbaş Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Çelebi Danışmanlık tarafından düzenlenen ‘Dijital Yönetim ve Kırılma’ Konferansı’nda Türkiye’nin dijitalleşme süreci ve yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, dijitalleşmenin yepyeni bir dünya ortaya çıkardığına dikkat çekerek bunun bir kırılmaya yol açtığını vurguladı. Işın Çelebi, fiber optik altyapının önemine dikkat çekerek, devletin ve özel sektörün el ele verip bu alanda gerekli yatırımları yapması gerektiğini ifade etti. Fiber optik altyapının geliştirilmesinin şu anda Türkiye’nin en önemli projesi olduğunu belirten Çelebi, “Eğer bu alanda gerekli yatırımlar yapılmazsa Türkiye çağdışı kalabilir” uyarısında bulundu. Türkiye’nin fiber optik altyapı uzunluğunu 5 milyon kilometreye çıkarması gerektiğini belirten Işın Çelebi, bunun için 50 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu anlattı.
Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş da,“Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda yaptığı konuşmada dünyanın dijital dönüşüm çağında bulunduğunu belirterek, özellikle Endüstri 4.0 devriminin çok hızlı geliştiğini ve yeni fırsatlar yarattığını vurguladı. Yeni teknolojilerin müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerin çok daha hızlı piyasaya sunulmasını mümkün kıldığını belirten Ali Altınbaş, bu sayede daha hızlı ve esnek ürünlerin üretilmesinin mümkün hale geldiğini anlattı. İnsan kas gücünün sistemden çekilmesiyle hata payının azalacağını ve mükemmelliğin artacağını vurgulayan Ali Altınbaş, yeni kurulan şirketlerin ancak bu teknolojileri kullanarak fark yaratabileceğini vurguladı.
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