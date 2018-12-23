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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.12.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

FETÖ’ye 'Vefa’ darbesi! Geri alınıyor

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FETÖ’ye 'Vefa’ darbesi! Geri alınıyor

TMSF, FETÖ’nün finansörü Kaynak Holding’in yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili hukuki süreç başlattı. 15 Temmuz’dan iki gün sonra Kırgızistan’da usulsüz devredilen Vefa Center geri alınıyor

TMSF, FETÖ’nün finansörü Kaynak Holding’in yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili hukuki süreç başlattı. 15 Temmuz’dan iki gün sonra Kırgızistan’da usulsüz devredilen Vefa Center geri alınıyor

FETÖ'nün finansörü Kaynak Holding'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki alışveriş merkezi Vefa Center'ın geri alınması için kritik bir aşama aşıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz'daki hain darbeden 2 gün sonra hisse devriyle Kırgızistan'da yerleşik olan iki Türk vatandaşına satılan AVM'yi geri almak için başlattığı hukuk savaşını kazanmak üzere… TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Devrin geçersiz olacağına dair hukuki süreç başlattık. Bu davaların hepsi Bişkek'te görüldü. Elimizdeki belgeleri verdik. Yüksek mahkeme aleyhimize olan birinci derece mahkemesinin kararını yeniden görülmesi için iade etti" dedi. Gülal, KHK'larda soruşturma açıldıktan sonra yapılan her türlü hisse devrinin geçersiz olduğuna dair madde olduğunu hatırlattı.

DİKİLİ'DEKİ ADAYA PROJE

Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı'yla ilgili mağduriyetlerin giderilmek üzere olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dumankaya'nın Mozaik projesinde kontrol Almanlar'da… Diğer taraflarda da son aşamadayız. Ayrı ayrı sözleşme yaptık. Oradaki mağduriyet giderildi. Fi Yapı ile ilgili de şöyle bir durum var: Fi Yapı'da mağduriyet 2008'de oluştu. Devreye TMSF girince biraz daha umutlandılar. Fi Yapı'da mağduriyetin sebebi devlet ya da TMSF değil. Bu nedenle buraya kamunun bir kaynak aktarması söz konusu değil. Fi Yapı'nın 5 bin küsür mağduru var. Parası yok ama aktifinde Dikili'de bir adası var. Almanlar oraya turizm ve sağlık merkezi kurmak için proje üzerinde çalışıyor. Son aşamaya geldi. O proje para kazanınca mağduriyetlerin büyük kısmı giderilecek. Konut projelerinde mağduriyeti olan toplam 8 bin 146 kişi var. İnanlar'da da 600 kişi var."

FONA GEÇEN ŞİRKETLERİN AKTİFİ % 24 BÜYÜDÜ

TMSF bünyesine geçen FETÖ ile iltisaklı 984 şirket olduğunu söyleyen Gülal, "Bunlara ilk günden itibaren FETÖ şirketi gözüyle bakmadık. Ülkenin bir değeri, milli servet olarak değerlendirip ona göre yönettik. Bu süreçte şirketlerin aktifi ortalama yüzde 24 seviyesinde büyüdü. Oranların yüksek olmasının nedeni kayıt dışı işlemlerin kayıt içine alınmış olmasından kaynaklanıyor. Bu rakamlar kaçağın büyüklüğünü ortaya koyuyor" dedi. Bazı şirketlerin ise borca batık olduğunu belirterek Naksan Holding örneğini veren Gülal, "Naksan'ı devraldığımızda çoktan batmış bir gruptu. Naksan Plastik, Royal Halı ve Adülerya için ocak sonunda ihaleye çıkacağız" dedi.

BAŞKANA 'OFF' ÇEKTİREN ÖDEME

2001 krizinde TMSF'ye devredilen 26 bankanın off-shore'lardaki mevduatlarının geri ödenmesine de isyan eden Gülal, şöyle konuştu: "İçler acısı bir durum… Ödüyoruz ama içimiz sızlıyor. Mahkemeler 2011'e kadar bu tür davalarda TMSF lehine karar verirdi. 2011'den sonra tüm davalar aleyhte çıktı. Off-shore'da hesap açanlar, buralara verginin sıfır, faizin de yüksek olması nedeniyle riski bilerek para yatırdılar. Bizim bu paralara herhangi bir sigorta yükümlülüğümüz yok. Ama mahkeme off-shore'u banka yükümlülüğü gibi değerlendirip ödenmesine hükmetti. Bugüne kadar 169 milyon dolar ödeme yaptık. Bekleyen davaların sonuçlanmasıyla 100 milyon dolar daha ödeme yapacağız gibi görünüyor. Bu doğru bir karar değil." Gülal, bu kararların ardında terör örgütü FETÖ'nün parmağının olup olmadığının araştırıldığını da söyledi.

TÜRKİYE SİGORTADA DÜNYA LİDERİ

ASLI işleri olan mevduat sigortasında dünya lideri olduklarını anlatan Gülal, 40.2 milyar liralık rezerve ulaştıklarını, rezervin mevduat sigortasını karşılama oranı rasyosunda yüzde 8.3'le dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Dünya ortalaması yüzde 1 olan oran, ABD'de yüzde 1.5, Kanada'da yüzde 0.5, AB'de ise yüzde 0.8 seviyesinde. Gülal, mevduat sigortasındaki bu sonuçla Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) İcra Kurulu Üyeliği'ni aldıklarını belirtti.

YURTDIŞINDA HUKUKİ MÜCADELE VERİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün yurtdışındaki finansal ayağı ile ilgili operasyon başlatılacağına dair açıklamalarını da değerlendiren Gülal, "Firari Akın İpek'in ve Kaynak Holding'in yurtdışında kurduğu her şirketle ilgili hukuki zeminde mücadele ediyoruz. Bazı FETÖ şirketleri de bize yurtdışında tahkim davaları açıyor" dedi.

BANK ASYA'DA 974 MİLYON ÖDENDİ

MEVDUAT sigortası konusunda yaptıkları son işlemin FETÖ ile ilişkili olduğu için tasfiyesine karar verilen Bank Asya ödemeleri olduğunu belirten Gülal, "Bank Asya'da 974 milyon TL ödeme yaptık. 100 bin TL'ye kadar kısımlar ödendi. Bunu da Bank Asya'dan geri tahsil ettik" diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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