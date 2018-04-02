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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.04.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

FETÖ davasında karar: İş adamlarına en üst sınırdan hapis

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FETÖ davasında karar: İş adamlarına en üst sınırdan hapis

Bursa'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan iş adamları A.B, F.Ö, H.U, H.T, H.Z.T, R.Ü, E.A, Ö.Ö. ve C.Ç, 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Bursalı iş adamları A.B, F.Ö, H.U, H.T, H.Z.T, R.Ü, E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında karar verildi. Sanıklar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan en üst hadden cezalandırılıp takdiri indirim uygulanarak 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6’sı tutuklu, 2’si firar 18 sanığın yargılandığı davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. ile tutuklu yargılanan 6 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan 3 iş adamının tutuklanmasını talep etti. Mütalaadan sonra yeniden söz hakkı verilen sanıklar mütalaaya katılmadıklarını kaydetti.

TUTUKLAMA KARARI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan iş adamları E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan iş adamlarının kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına karar verildi.

Ayrıca dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar D.A. ve H.Ç. ile tutuksuz sanıklar Y.Ş, S.Y, S.Y, M.Y. ve M.Ş’nin dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi. Yine dosyada adı geçen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan A.D. ve M.D. hakkında da 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıkların tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

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