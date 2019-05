Feriye Sarayı halka açıldı

İSTANBUL Ortaköy’de Boğaz’ın en özel adreslerinden biri olan, Osmanlı döneminde padişahların ve saray mensuplarının denize ulaşım için kullandıkları Feriye Sarayı, bu yıl kabuk değiştirdi. 3 yıl önce Feriye Sarayı’nın işletmesini devralan GO Proje Yönetim Kurulu Başkanı Göktuğ Özdemir, Feriye Sarayı’nın özel davet ve üst düzey etkinliklerin düzenlendiği konseptten çıkararak, sinema, tiyatro, spor, her türlü atölye çalışması ve konser düzenlenebilen, organizasyonlar dışında da zaman geçirilebilecek bir yaşam alanına dönüştürdü. Bu yaza halka açılarak başlayan Feriye’yi Göktuğ Özdemir’le konuştuk.

Feriye Sarayı çok özel bir yer. Konumu çok özel, mutfağı özel. Öncelikle sizin yolunuz Feriye ile nasıl kesişti?

Feriye çok büyüleyici bir yer. Boğaz’la buluşulan en özel adreslerden biri. Ben 20 yıldır turizm sektöründeyim. Başta yurtdışında çalıştım. Daha sonra Türkiye’de farklı deneyimlerim oldu. 3 yıl önce Feriye’nin işletmesini devraldım. Türkiye turizmde beklenen performansından geriye düştü son yıllarda. Boğaz hattında da çok güzel yatırımlar yapıldı, yeni oteller açıldı. Son birkaç yılda yurtdışından gelenleri etkileyen olaylar yaşandı.

Neleri değiştirdiniz öncelikli olarak?

Bir algı vardı, Feriye Saray’ı algısı. Bu da şuydu, Feriye davetli olunmadan gelinecek bir yer değildi. Düğünlerin, büyük davetlerin ve etkinliklerin, kurumsal yemeklerin mekanıydı. Biz öncelikle Feriye’yi davetli değilseniz gelmeyeceğiniz bir yer olmaktan çıkarmak istedik. Ancak bunu yaparken Feriye’yi aşağı çekmedik. Kültür, sanatla bütünleşen, huzurlu, keyifli bir yaşam alanı yarattık. Her ay farklı etkinliklerin de yapılacağı bir mekan olacak feriye. Lezzet Festivali, Kahve Festivali gibi... Örneğin 18-19 Mayıs’ta 2 günlük bir spor etkinliği olacak. Feriye’yi İstanbulların da yabancı turistlerin de kullanacağı kültür, sanat ve keyifli yaşam alanı haline getirdik. Feriye’de bu hafta ne var? diye bakılacak bir ortam yapmayı planladık.

3 GÜNDE 10 BİN KİŞİ

Çok özel bir mutfağı vardı Feriye’nin... Mutfağında bir değişikilik oldu mu?

Bunu koruyoruz. Şaşalı yemeklerle değil, en doğal ve mevsiminde lezzetlerle bunu koruyoruz. Ancak Feriye’ye her gelen lokantasında olmak durumunda değil artık. Bir müzik dinletisi için, sanat galerisini gezmek için, çocuklarıyla Boğaz’da atıştırmalık yiyerek uzun süre geçirmek isteyenler için, atölye çalışmaları yapmak isteyenler için de çok özel bir yaşam alanı artık Feriye. Sokak lezzetleri de koyduk, Petra Cafe de burada. Ortaköy’de yürüyüş yapanların da soluk alacağı bir mekan oldu artık Feriye.

Geçen hafta iki genç gelip bahçede saksafon çaldı, insanlar kahve içip güzel müzik dinleyerek günlerin geçirdiler. Yine geçen hafta yaptığımız etkinlikte 3 günde toplam 10 bin kişi geldi. Boğaz’da makul fiyatlı bir yer oldu Feriye.

Sanat ve kültür dediniz müzik dinletileri ve sergi salonu dışında ne olacak?

Boğaz’a bakıp dingin bir zaman da geçirebilirsiniz kahvenizi yudumlayarak, bir tiyatro gösterisi için de buraya gelebilirsiniz. Biz her hafya, ay programımızı açıklayacağız. Konserler, tiyatro gösterileri, performanslar sürekli değişecek. Burada insanlar denizle ve sanatla nefes alacaklar.

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yeni mekanlar neler oldu Feriye içinde?

“Cafe Diye Feriye” Feriye’nin Ortaköy tarafından girilen kafesi oldu. Buradan Fuaye Feriye’ye geçmek mümkün. Fuaye Feriye uzun ve rahat zaman geçirmek isteyenler için planlandı. Sinemayı da yeniledik. Sinema feriye olarak kapılarını yakında açacağız. Burada özel gösterimler olacak. Yaz akşamları bahçede de özel sinema gösterimleri yapılacak. Yeni nesil şeflerden Esra Acar Koç Feriye Lokanta’nın başında. Park Feriye’de ise çimlerin üzerine uzanıp zaman geçirebilirsiniz. Bir başka yeni alan da Mutfak Feriye. Burası bir mutfak atölyesi. İşi gücü mutfak olanların ve yemek özelinde atölye çalışması yapacakların adresi olacak. Cam Salon ve Rıhtım da yeni Feriye’nin yeni mekanları. Deniz kenarında piknik alanı da hazırlandı.

Tüm bu yenilikler için ne kadarlık yatırım yapıldı?

10 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIMLA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Feriye bu yatırımlarla gençleşti diyebilir miyiz?

Feriye Sarayı değiliz artık, Feriye diyoruz. Burada çalışanların tüm kıyafetleri değişti. Renklerimiz, logomuz değişti. Feriye ruhen gençleşti ve yenilendi. Gençlere, youtuber’la yönelik, kodlama yapan çocuklara yönelik aktiviteler de olacak. Evcil hayvanlara yönelik etkinlik de olacak. Buraya evcil hayvanla gelinebiliyor.

GÖKTUĞ ÖZDEMİR KİMDİR?



1991 TED Ankara Koleji mezunu olan Göktuğ Özdemir, 1996 New York Istitute of Technology’de Otel ve Turizm Yöneticiliği’ni bitirdi. ArdındanNew York Institute of Technology’de İşletme masterı yaptı. İlk iş deneyimini Jolly Hotels Madison Towers, New York’ta 1996- 2000 yılları arasında Ön Büro Müdürü olarak gerçekleştirdi. Ritz Carlton Istanbul 2000-2002 Misafir İlişkileri Direktörü, Genel Müdür Yardımcılığı, Hillside Su Hotel, Alarko Turizm Grubu, 2002- 2007 Genel Müdürlüğü, W Hotel Istanbul, Starwood Hotels, 2007-2009 Genel Müdürlüğü yapan Özdemir, 2009-2014 yılları arasında Makyol İnşaat ve Turizm şirketinde Turizm Grup Başkanlığı yaptı. Özdemir kurucusu olduğu GO Proje şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve GENA İnşaat’ın da Yönetim Kurulu Üyesi.