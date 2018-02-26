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Fed'e göre işler yolunda gidecek

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

Fed planlanan faiz artışlarının karşısında ciddi bir risk görmüyor

Fed Guvernörler Konseyi, altı aylık para politikası raporunu Kongre'ye gönderdi.

Buna göre Fed, hisse senedi piyasalarında yaşanan son satış dalgası ve enflasyon endişelerine rağmen istikrarlı büyümenin sürmesini bekliyor.

BusinessHT'nin haberine göre Fed'e göre bu yıl üç kez gerçekleşmesi beklenen faiz artırımlarının hızını etkileyebilecek ciddi bir risk de ufukta görünmüyor.

Raporda şöyle denildi:

"Ekonomik genişleme; işgücü piyasası büyümesi, artan hane refahı, olumlu tüketici güveni, yurtdışında güçlü ekonomik büyüme ve gevşek finansal koşullar tarafından istikrarlı bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. İyimser iş dünyası güveninin geçtiğimiz yıl güçlü büyümeyi desteklediği görülüyor"

Etiketler: Fed faiz , Fed açıklama
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