Fed yetkilisinden dolar için kritik enflasyon yorumu

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, son dönemde ABD’de enflasyonun yükseleceğine dair "bazı işaretler" olduğunu, Fed’in yüzde 2 hedefini aşan bir enflasyonla başa çıkabileceğini söyledi.

Kashkari, "Enflasyonun önümüzdeki 5 yılda yüzde 2,5’e çıkmasına tahammül edebiliyor olmamız lazım" dedi.

Kashkari, Fed’in yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini yükseltmesine sıcak bakmadığını belirtti.

Geçen yıl gerçekleştirilen 3 faiz artırımına da karşı oy kullanan Kashkari’nin bu yıl Fed faiz kararlarında oy hakkı bulunmuyor.

FED TUTANAKLARINDA ENFLASYON MESAJLARI

Dün akşam yayınlanan Fed tutanakları enflasyon konusunda temkinli bir iyimserlik olduğuna da işaret etti.

Fed’in 30-31 Ocak’taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre bu yıl büyümenin tahminleri aşabileceğini düşünen ABD merkez bankası üyeleri, enflasyon hedefine ulaşılması konusunda "temkinli iyimser".

Faizlerin mevcut seviyelerde korunduğu toplantının tutanaklarına göre üyeler “temelinde azımsanamayacak bir ekonomik ivme” olan bir büyümeye atıfta bulundu. Bazı üyeler Aralık ayındaki büyüme tahminleri ile kıyaslandığında yakın vadede bu beklentilerinin yükseldiğine işaret etti.

Tutanaklarda üyeler arasında yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefine ulaşılması konusunda temkinli iyimserlik olduğu belirtildi. Birçok üye "ekonomi potansiyelinin üzerinde bir performans göstermeye devam ettikçe, finansal piyasalarda dengesizliklerin oluşmaya başlayabileceği" konusunda endişelerini dile getirdi.