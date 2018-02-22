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Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada

DHA
22.02.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanaklarında, "faiz artırmalarının sürmesi gerektiğine" ilişkin işaretlerin öne çıkmasıyla gücünü koruyan dolar 3.80 lirada tutundu.

Tutanakların açıklanmasının ardından euro 1.22 dolar düzeyine çekilirken, günün erken işlemlerinde dolar 3.79 - 3.80 lira ve euro da 4.66 - 4.67 lira aralığında hareket ediyordu.

Fed'in 30-31 Ocak'ta yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu para politikası toplantısının dün TSİ 22:00'de açıklanan tutanaklarına göre, ABD'de enflasyonun yükseleceğine ilişkin öngörülera bağlı olarak, faiz artırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin eğilim güç kazandı.

Fed tutanaklarında, "Komite üyeleri arasında, yakın dönemdeki ekonomik gelişmelerde güçlenmeye bağlı olarak, faiz oranlarını kademeli olarak yükseltmenin uygun olacağına ilişkin görüş birliğinin oluştuğu" ve oylamaya katılan üyelerin, "ekonomik faaliyetin güçlenmesi ile birlikte enflasyonun da yükselişe geçeceği"ne ilişkin görüşün öne çıktığı belirtildi.

Tutanaklara göre, toplantıya katılan üyelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurumlara yönelik faiz indirimlerinin etkisiyle, ekonominin önceden öngördüklerinden daha hızlı canlandırabileceğine ilişkin görüşlerin ağırlık kazandı.

Fed'in, faiz artırmak için enflasyonun yıllık "yüzde 2.0'ye yükselmesi"ni hedef olarak koyduğuna işaret eden piyasa analistleri, ABD tüketici fiyatlarının Ocak ayında bir yıldan da uzun bir sürede en büyük yükselmeyi geride bıraktığına işaret ederek, 20-21 Mart tarihlerindeki FOMC toplantısında yeni bir faiz artışının sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.

Etiketler: fed tutanakları , dolar ne kadar , dolar fiyatları
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