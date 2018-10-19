Fed Guvernörü'nden faiz desteği
Fed Guvernörü Quarles, kademeli faiz artırımları taraftarı olduğunu söyledi ve ABD ekonomisi için iyimser değerlendirmelerde bulundu.
Fed Guvernörü Randal Quarles, kademeli faiz artırımları taraftarı olduğunu söylerken, ABD ekonomisinin aşırı ısınmaksızın daha hızlı büyüyebileceğini kaydederek iyimser değerlendirmelerde bulundu ve böylelikle daha yavaş bir faiz artırımı sürecini işaret etti.
New York Ekonomi Klübü'nde konuşan Quarles, ekonominin potansiyel büyüme oranındaki hafif yükselişin, gerçekleşmesi durumunda, daha yavaş faiz artırım hızını getirebileceğini belirtti.
Öte yandan, Quarles, düşük ve istikrarlı seyreden enflasyonun, tek başına düşünüldüğünde, politika yapıcılar için yanlış bir yönlendirme olabileceğini sözlerine ekledi ve Fed'in aşırı ısınma risklerini daha güçlü büyüme olasılığı ile dengelemesi ile birlikte, faizi yavaş bir şekilde artırmaya devam edebileceğini ifade etti.
Quarles, "Ekonomimizin üretken kapasitesinin artabileceğini düşünmek için yeterli sebebimiz var, bu nedenle hızımızı artırma konusunda kendimizi mecbur hissetmemeliyiz" dedi ve Mevcut enflasyonun, genişlemeci politikayı süregelen kademeli bir şekilde ortadan kaldırmanın uygun olduğunu işaret eden mevcut kaynak kısıtlarının hatasız güvenilir bir ölçümü olduğu konusunda yeterince şüphe olduğunu da düşünüyorum" dedi.
Quarles, Fed'in denetlemeden sorumlu başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve ekonomik analiz konusunda çok seyrek açıklamalarda bulunuyor. Başkan Donald Trump'ın bir yıl önce atadığı Quarles, bu süre boyunca genellikle finansal denetleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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