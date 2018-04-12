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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.04.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Fed: Gümrük tarifelerindeki misilleme ülke ekonomisi için risk

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Fed: Gümrük tarifelerindeki misilleme ülke ekonomisi için risk

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Mart'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. Fed yetkililerinin büyük çoğunluğu, ticaret savaşını olumsuz bir risk olarak gördüklerini aktardı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin ABD'nin gümrük tarifelerine yönelik olası misillemelerin ülke ekonomisi için risk teşkil ettiği görüşünde birleştiklerini gösterdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Mart'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı.

FOMC'nin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin ekonomi ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret tedbirlerine yönelik olası misillemelerin Amerikan iş dünyasında endişe yarattığını ortaya koyan tutanaklarda, şu ifadeler dikkati çekti:

"Birkaç üye, toplantıda bölgelerindeki işyerlerinin, kısa süre önce çelik ve alüminyuma getirilen gümrük tarifelerinin sonuçlarından endişelendiğini aktardı. Üyelerin kendileri ise söz konusu tarifelerin, Amerikan ekonomisi üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağı öngörüsünde bulundu. Buna karşın, üyelerin büyük çoğunluğu, diğer ülkeler tarafından yapılabilecek misillemelerin ve ticaret politikalarına yönelik diğer sorunlar ve belirsizliklerin, ülke ekonomisi için aşağı yönlü risk yarattığı görüşünde birleşti."

Öte yandan, ülke ekonomisine yönelik görünümün son aylarda güçlendiği görüşünde birleşen FOMC üyeleri, enflasyonun da gelecek aylarda yüzde 2 hedefine yükseleceği tahminini paylaştı.

Tutanaklarda, "Para politikasının orta vadeli görünümüne ilişkin olarak tüm üyeler daha fazla sıkılaşmanın muhtemelen garantileneceğini öngördü. Neredeyse tüm üyeler, faiz artışlarına yönelik kademeli yaklaşımın uygun olacağı görüşüne katıldı." değerlendirmesi yapıldı.

Tutanaklara göre, birkaç üye, ekonomik görünümün daha da güçleneceği ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine yükseleceğine dair artan güvenleri nedeniyle faiz oranının gelecek birkaç yılda beklenenden daha hızlı artırılmasının uygun olacağını savundu.

Bu görüşteki üyeler, Fed'in FOMC Bildirisi'nde kullandığı dili değiştirmesini önerdi. Bu üyeler, bildirinin para politikası duruşunun nihayetinde kademeli olarak genişlemeci olmaktan çıkıp, nötr ya da ekonomik aktiviteleri kısıtlayıcı duruma gelebileceğine işaret etmesini talep etti.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINI BÖYLE FİYATLADI

Fed'in tutanakları öncesinde 1,2370 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,2350-1,2360 bandına geriledi.

Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda, tutanakların yayınlanmasını takiben 4,1245'ten 4,1300'e kadar yükseldikten sonra 4,1216'ya indi.

Altının onsu 1,355 dolardan 1,351 dolara düşerken, Brent petrol kazançlarının bir kısmını geri vererek varil başına 72,08 dolardan 71,90 dolara geriledi.

ABD Borsaları tutanakların ardından kayıplarını artırırken, Dow Jones Endeksi'nin kaybı yüzde 1'e yaklaştı. Bu arada, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,79'da sabit kaldı.

 

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