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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Fed/George: Düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz

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Fed/George: Düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, ABD’de "düşük enflasyon" ile ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyledi.

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, Denver’da National Association for Business Economics’e yaptığı açıklamada, bu nedenle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) düşük enflasyonu destekleme kapsamında "faiz indirimesini" kabul etmediğini açıkladı.

"ABD ekonomisinin düşük enflasyon, düşük işsizlik ve devam eden ılımlı büyüme görünümüyle iyi bir konumda olduğunu" belirten George, "Düşük enflasyon ile ilgili endişeler yersizdir" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, defaatle ekonominin "iyi bir yerde" durduğunu belirtmiş ancak George’un aksine yavaşlayan küresel büyüme ve ticaretteki artan belirsizliklere karşı sigorta olarak Fed’in faiz indirimine gitmesini desteklediğini söylemişti. Buna karşılık George, Fed’in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında yaptığı her iki faiz indirimine de karşı çıkmıştı. Fed’in kısa dönemli faiz aralığı şu anda yüzde 1.75-yüzde 2.00 aralığında bulunuyor.

George, konuşmasında "eğer tüketicinin güvenini kaybettiğini görürsem, ki bu olabilecek bir şey, fikirlerimi tekrar gözden geçirebilirim. Ancak zayıf enflasyon tek başına politika hamlesini gerektirmez" diye ekledi.

Bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim’de gerçekleşecek olan Fed’in bu yıl büyük ihtimalle en az bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

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